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تكالة يلتقي رئيسة مجلس الاتحاد الروسي في موسكو

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 29 نوفمبر 2023, 10:51 صباحا
تكالة يلتقي رئيسة مجلس الاتحاد الروسي في موسكو
لقاء تكالة مع رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو في موسكو، 28 نوفمبر 2023. (مجلس الدولة)
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التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو في العاصمة موسكو، التي يزورها حاليا.

وأثنى تكالة على دور السفير الروسي لدى ليبيا في العمل الدبلوماسي، معربا عن أمله خلال هذه الزيارة أن تكون العلاقات الليبية - الروسية أفضل مما سبق. كما بيّن أهمية دور العمل البرلماني في رسم السياسات المهمة بين البلدين، مما يساعد الحكومات التنفيذية في استثمارها وتطويرها، حسب بيان مجلس الدولة على صفحته في موقع «فيسبوك» أمس الثلاثاء.

تأكيد أهمية تعزيز العلاقات
وأكد تكالة أهمية تعزيز العلاقات والتواصل والتنسيق، لتحقيق أهداف مشتركة، وتعزيز الاستقرار الإقليمي والعالمي.

تكالة: يجب إجراء الانتخابات على أسس دستورية وقانونية صحيحة
مجلس الدولة يبرز الجانب الاقتصادي من زيارة تكالة إلى واشنطن

رافق تكالة النائب الأول لرئيس مجلس الدولة مسعود عبيد، وأعضاء المجلس: إبراهيم أبوشعالة ومحمود الطبيب وفاطمة طليوح وهدى البناني.

وتأتي زيارة تكالة موسكو بعد جولته في واشنطن منتصف نوفمبر الماضي، حيث التقى عددا من المشرعين القانونيين والمسؤولين في مؤسسات اقتصادية ودولية، وبحث هناك تطورات الأزمة الليبية، وأيضا ملف إعمار درنة والمناطق المتضررة جراء العاصفة «دانيال».

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