تكالة: يجب إجراء الانتخابات على أسس دستورية وقانونية صحيحة

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة إن العملية الانتخابية يجب أن تجرى على «أسس دستورية وقانونية صحيحة»، من أجل ضمان «نتائج حقيقية غير قابلة للطعون»، وترضى بها كل الأطراف.

جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات افتتاح المؤتمر الأول للمركز الليبي للدراسات ورسم السياسات في العاصمة طرابلس، بحضور عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، ورئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، وعدد من الشخصيات الدبلوماسية والمهتمين بالشأن السياسي الليبي.

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تكالة يدعو إلى تبني الثقة والتوافق

وخلال المؤتمر ألقى تكالة كلمة عبر خلالها عن مساهمة المؤتمر في إثراء النقاش الجاد حول القضايا المتعلقة بالعملية الانتخابية وسبل إقامتها في ضوء الأسس الدستورية والقانونية، دعا إلى تبنّي الثقة والتوافق من أجل الوصول بالبلاد إلى بر الأمان، بحسب بيان للمكتب الإعلامي للمجلس على «فيسبوك».

وتشهد العملية السياسية جمودا، منذ اعتماد مجلس النواب قانوني انتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة في شهر أكتوبر الماضي، خاصة مع إعلان رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة تمسكه بالمخرجات الصادرة عن لجنة «6+6» التي وقع عليها طرفا اللجنة في الثالث من يونيو الماضي بمدينة بوزنيقة المغربية، رافضا إجراء أي تعديلات أخرى عليها.

رئيس المجلس الأعلى للدولة يشارك في مؤتمر عن رسم السياسات في العاصمة طرابلس، الإثنين 20 نوفمبر 2023 (المكتب الإعلامي لمجلس الدولة)