مجلس الدولة يبرز الجانب الاقتصادي من زيارة تكالة إلى واشنطن

القاهرة - بوابة الوسط

أبرز المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة الجانب الاقتصادي من لقاءات رئيس المجلس محمد تكالة خلال يومي الأربعاء والخميس بالعاصمة الأميركية واشنطن، التي وصلها الإثنين الماضي.

وحسب بيانات منفصلة للمكتب الإعلامي للمجلس، عبر صفحته على «فيسبوك»، فقد أجرى تكالة أربعة لقاءات في واشنطن، ركزت في مجملها على تشجيع الشركات الأميركية للاستثمار في ليبيا، وتنفيذ مشروعات إعادة الإعمار، وكيفية دعم البنك لليبيا، وفرص الاستثمار في مجال الطاقة.

اجتماع مع مسؤولين في المعهد الجمهوري الدولي

واستعرض اجتماع لوفد مجلس الدولة مع مسؤولين في المعهد الجمهوري الدولي، الاستراتيجيات المطروحة للاستثمار والتنمية، مع التطرق إلى الواجهة الاقتصادية التي تتميز بها ليبيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إضافة إلى تشجيع الشركات الأميركية لزيادة للاستثمار في ليبيا.

حضر اللقاء أعضاء المجلس جمعة الشاوش، وحسن الحبيب، ومحمد معزب، ومن المعهد مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أوين كيربي، ومدير أول لبرامج الولايات المتحدة في شمال إفريقيا إريك هوداشوك، ومدير مشروع ليبيا محمد احتيوش.

- تكالة يبحث مع مسؤولين أميركيين ودوليين برامج إعادة الإعمار في ليبيا

- تكالة يبحث مع محللين تشريعيين أميركيين الأزمة الليبية

- تكالة ونورلاند يناقشان في واشنطن «مبادرة باتيلي» لتسوية الأزمة الليبية

مناقشات مع مسؤولين بالبنك الدولي

وفي لقاء آخر مع مسؤولين بالبنك الدولي، ناقش وفد المجلس الأعلى للدولة كيفية دعم البنك لليبيا في برنامج إعادة إعمار درنة والمناطق المجاورة لها.

ضم الاجتماع المدير التنفيذي بالبنك الدولي تواكر شاه، والمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي باهادور بيجاني، والمستشار الأول للمدير التنفيذي بالبنك الدولي مالك فنيش، وذلك في مقر البنك.

لقاء مع مسؤولين الوكالة الأميركية للتنمية الدولية

أما الاجتماع مع مسؤولين الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، فتطرق إلى كيفية تعزيز التنمية وإعادة الإعمار في البلاد وفي المناطق الجنوبية بشكل خاص، وأهم الأعمال المستهدفة في المنطقة الجنوبية، بالإضافة إلى مناقشة تنفيذ عدة مشاريع في مختلف أنحاء ليبيا؛ بهدف إعادة الإعمار وتعزيز البنية التحتية ودعم الاستقرار في البلاد.

حضر اللقاء نائب مدير مكتب الشرق الأوسط في ليبيا سيبيل سيجلر، ومدير مكتب شؤون شمال أفريقيا والعربية أليسون نوبل، ومسؤولة مكتب ليبيا سامانثا باكور في مقر الوكالة الأميركية للتنمية الدولية «USAID».

لقاء مع رجال أعمال ومستثمرين

وفي لقائه مع رجال أعمال ومستثمرين أميركيين، تناول الوفد فرص الاستثمار في مجال الطاقة والمجالات الأخرى التي تساهم في النهوض بالاقتصاد الليبي، وتحقيق الاستقرار وتعزيز الروابط بين البلدين، بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة.

ضم الاجتماع رئيس مجلس إدارة جمعية الأعمال الأميركية ماك مور، ومدير الشؤون الحكومية في شركة «كونكوفيليب»، والمدير التنفيذي لجمعية الأعمال الأميركية - الليبية ليديا جابس، ومدير الشؤون الدولية بمجموعة «ليفينغستون» كاثرين كينغسبري، والباحث بجامعة جونزهوبكنز حافظ الغويل، ورئيس مجموعة «قرادوارلد» بيث دوردال.

وصل تكالة ووفد مجلس الدولة واشنطن يوم الإثنين الماضي، حيث استهل زيارته بلقاء المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند، وبحث معه المبادرة المرتقبة للممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي لتسوية الأزمة السياسية في ليبيا التي يعتزم إعلانها خلال الأيام المقبلة.

مناقشات سياسية لوفد مجلس الدولة في واشنطن

وفي اليومين الأولين، بحث تكالة ملفات سياسية مع مسؤولين في واشنطن، من بينها لقاء مع محللين تشريعيين أميركيين، تطرقت إلى تطورات الأزمة الليبية، وسبل تقديم الاستشارات التي من شأنها المساعدة في الحل.

كما ناقش مع المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند المبادرة المرتقبة للممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي لتسوية الأزمة السياسية في ليبيا التي يعتزم إعلانها خلال الأيام المقبلة، بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة.