تكالة يبحث مع مسؤولين أميركيين ودوليين برامج إعادة الإعمار في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة برامج إعادة الإعمار في ليبيا خلال لقائه عددا من المسؤوليين الأميركيين وممثلين عن مؤسسات مالية دولية.

وناقش تكالة، الذي يزور واشنطن حاليا مع وفد من مجلس الدولة، سبل دعم برنامج إعادة إعمار درنة والمناطق المجاورة لها المتضررة من العاصفة «دانيال»، خلال لقائه المدير التنفيذي بالبنك الدولي الدكتور تواكر شاه والمستشار الأول له مالك فنيش والمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي الدكتور باهادور بيجاني، حسب بيان المكتب الإعلامي لمجلس الدولة على صفحته في موقع «فيسبوك»، اليوم الخميس.

إعادة الإعمار في الجنوب

كما تمحور اجتماعه مع مسؤولين في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية حول كيفية تعزيز التنمية وإعادة الإعمار في البلاد، وفي المناطق الجنوبية بشكل خاص وأهم الأعمال المستهدفة هناك.

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كما استعرض الاجتماع عدة مشروعات في مختلف أنحاء ليبيا بهدف إعادة الإعمار وتعزيز البنية التحتية ودعم الاستقرار في البلاد.