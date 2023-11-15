تكالة يبحث مع محللين تشريعيين أميركيين الأزمة الليبية

القاهرة - بوابة الوسط

بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة مع محللين تشريعيين أميركيين تطورات الأزمة الليبية، وسبل تقديم الاستشارات التي من شأنها المساعدة في الحل.

وقال المجلس، في بيان، إن اللقاء جمع تكالة وعددا من الأعضاء مع أحد أكبر المحللين التشريعيين للجنة العلاقات الخارجية الأميركية كريستوفر بار والمحلل الآخر أندرو هانا في مقر «كونغرس» بواشنطن، بحضور القائم بأعمال السفارة الليبية لدى الولايات المتحدة الفضيل السنوسي.

وتمحور الاجتماع حول مناقشة الأوضاع السياسية الليبية والقضايا الإقليمية والدولية، مع التركيز على الأزمة الليبية والطابع المهم الذي يعكسه استقرار ليبيا على المنطقة.

زيارة تكالة لواشنطن

ووصل تكالة ووفد مجلس الدولة واشنطن يوم الإثنين الماضي، حيث استهل زيارته بلقاء المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند، وبحث معه المبادرة المرتقبة للممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي لتسوية الأزمة السياسية في ليبيا التي يعتزم إعلانها خلال الأيام المقبلة.

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كما حضر اللقاء أيضا نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون شمال أفريقيا جوشوا هاريس، حيث تناول «أهم الملفات السياسية في الشرق الأوسط، إضافة إلى سبل حل الأزمة السياسية الليبية، كما جرى التحاور حول مبادرة مبعوث الأمين العام إلى ليبيا عبدالله باتيلي التي يزعم عرضها في وقت قريب».