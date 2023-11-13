تكالة ونورلاند يناقشان في واشنطن «مبادرة باتيلي» لتسوية الأزمة الليبية

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة مع المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند المبادرة المرتقبة للممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي لتسوية الأزمة السياسية في ليبيا التي يعتزم إعلانها خلال الأيام المقبلة، بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة.

وفي وقت سابق وصل تكالة إلى العاصمة الأميركية واشنطن في زيارة رسمية رفقة وفد من المجلس الأعلى للدولة ضم كلا من أعضاء المجلس جمعة الشاوش وحسن الحبيب ومحمد معزب.

- المجلس الأعلى للدولة: باتيلي قدم لتكالة مبادرة أممية سيطلقها الفترة المقبلة

وعقد تكالة والوفد المرافق له اليوم الإثنين اجتماعا بمقر وزارة الخارجية الأميركية مع السفير ريتشارد نورلاند ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون شمال أفريقيا جوشوا هاريس.

محاور اجتماع تكالة ونورلاند

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة إن اجتماع تكالة مع المسؤولين الأميركيين «تمحور حول أهم الملفات السياسية في الشرق الأوسط، إضافة إلى سبل حل الأزمة السياسية الليبية، كما جرى التحاور حول مبادرة مبعوث الأمين العام إلى ليبيا عبدالله باتيلي التي يزعم عرضها في وقت قريب».

وفي وقت سابق اليوم، أعلن المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة أن باتيلي قدم خلال اتصال هاتفي مع تكالة مبادرة لحل الأزمة السياسية تعتزم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إطلاقها في الفترة المقبلة، دون تفاصيل.

نورلاند ومسؤول شمال أفريقيا بالخارجية الأميركية جوشوا هاريس يستقبلان تكالة، الإثنين 13 نوفمبر 2023. (مجلس الدولة)

نورلاند ومسؤول شمال أفريقيا بالخارجية الأميركية جوشوا هاريس مع تكالة والوفد المرافق له، الإثنين 13 نوفمبر 2023. (مجلس الدولة)