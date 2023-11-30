تكالة ورئيس لجنة الخارجية بـ«الدوما» يبحثان دفع العملية السياسية والعلاقات الروسية الليبية

القاهرة - بوابة الوسط

بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الدوما الروسي ليونيد سلوتسكي سبل دفع العملية السياسية في ليبيا والعلاقات الليبية - الروسية، بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة.

وحضر اللقاء الذي جرى اليوم الخميس في موسكو النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة مسعود عبيد، وأعضاء المجلس إبراهيم أبوشعالة، ومحمود الطبيب، وأحمد همومة، وفاطمة طليوح، وهدى البناني، والسفير الروسي لدى ليبيا حيدر أغانين.

- تكالة يلتقي رئيسة مجلس الاتحاد الروسي في موسكو

وقال المكتب الإعلامي عبر صفحته على «فيسبوك» إن اللقاء جرى خلاله «مناقشة الأوضاع السياسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وسبل الدفع بالعملية السياسية وكسر الجمود السياسي في ليبيا للوصول للانتخابات، إضافة لسبل الدفع بالعلاقات الروسية الليبية وتعزيزها في شتى المجالات».

ويزور تكالة موسكو منذ الإثنين تلبية لدعوة من رئيس مجلس الدوما الروسي، حيث اجتمع يوم الثلاثاء رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو ونائب رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية روشان عباسوف، وذلك خلال زيارته والوفد المرافق له إلى المسجد الكبير بموسكو.

لقاء تكالة مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الدوما، الخميس 30 نوفمبر 2023. (مجلس الدولة)

لقاء تكالة مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الدوما، الخميس 30 نوفمبر 2023. (مجلس الدولة)

لقاء تكالة مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الدوما، الخميس 30 نوفمبر 2023. (مجلس الدولة)

لقاء تكالة مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الدوما، الخميس 30 نوفمبر 2023. (مجلس الدولة)

لقاء تكالة مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الدوما، الخميس 30 نوفمبر 2023. (مجلس الدولة)

لقاء تكالة مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الدوما، الخميس 30 نوفمبر 2023. (مجلس الدولة)