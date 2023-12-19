«الكبير» يبحث مع أعضاء بمجلس الدولة سبل تجاوز آثار «دانيال» في درنة

القاهرة - بوابة الوسط

بحث محافظ ليبيا المركزي الصديق الكبير، اليوم الثلاثاء، مع أعضاء المجلس الأعلى للدولة عن درنة أوضاع أهالي المدينة، وسبل مساعدتهم في تجاوز آثار الفيضان الذي سببته العاصفة المتوسطية المدمرة «دانيال» التي ضربت الشرق الليبي في سبتمبر الماضي.

وخلال الذي عُقد بحضور عضو لجنة إعمار درنة عن المصرف المركزي، أحاط الكبير الأعضاء بمستجدات التواصل مع البنك الدولي، لاستكمال عملية تقييم الأضرار، وتأكيد ضرورة التواصل الجيد والبناء مع جميع الأطراف، لإنجاح مشروع إعادة الإعمار، وفق بيان مقتضب صادر عن المصرف.

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وأكد رئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا، خلال لقائه وزير المالية في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» خالد المبروك، في 15 أكتوبر الماضي، استعداد البنك لتقديم الدعم والمساعدة في أعمال الإغاثة وتقييم الأضرار، بالإضافة إلى الأعمال المتعلقة بإعادة إعمار مدينة درنة والمناطق المتضررة من الفيضانات.





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