  • Alwasat News
Atwasat

التومي: تقييم البنك الدولي سيشكل اللبنة الأساسية لخطة إعمار درنة والمناطق المتضررة من الفيضانات

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 12 ديسمبر 2023, 06:58 مساء
التومي: تقييم البنك الدولي سيشكل اللبنة الأساسية لخطة إعمار درنة والمناطق المتضررة من الفيضانات
اجتماع التومي مع ممثلي البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لمناقشة مستجدات إعمار المناطق المتضررة من الفيضانات. (وزارة الحكم المحلي)
alwasat radio

أكد وزير الحكم المحلي رئيس الفريق الحكومي للطوارئ والاستجابة السريعة في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، بدرالدين التومي، أن نتائج تقييم الأضرار التي يستخلصها البنك الدولي «ستشكل اللبنة الأساسية لخطة إعادة إعمار مدينة درنة والمناطق الأخرى المتضررة من فيضانات شرق ليبيا»، وفق وزارة الحكم المحلي.

واجتمع التومي والفريق الحكومي للطوارئ والاستجابة السريعة، اليوم الثلاثاء، مع نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المنسقة المقيمة للشؤون الإنسانية في ليبيا جورجيت غانيون، وسفير الاتحاد الأوروبي نيكولا أورلاندو، والممثلة المقيمة للبنك الدولي في ليبيا هنرييت فون كالتنبورن، والوفد المرافق لهم.

عمليات تقييم الأضرار
وقالت وزارة الحكم المحلي عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع جرت خلاله مناقشة مستجدات عمليات التعافي، وخطة إعادة إعمار مدينة درنة والمناطق المجاورة لها، والتباحث حول مجريات عمليات تقييم الأضرار الناجمة عن الفيضانات والسيول التي اجتاحت تلك المناطق في سبتمبر الماضي، وينفذها خبراء تابعون للبنك الدولي.

- البنك الدولي يقدم تقييما شاملا لإعمار درنة والمناطق المنكوبة منتصف نوفمبر
- رئيس البنك الدولي: مستعدون لتقديم الدعم لإعمار المناطق المنكوبة في ليبيا
- 3 أشهر على كارثة فيضانات درنة: «الانقسام» يجمد الإعمار.. ولا محاسبة

واستعرض التومي، خلال الاجتماع الذي حضره الناطق باسم حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» محمد حمودة، جهود الحكومة والخطوات التنفيذية المتخذة في إطار عمليات التعافي، وإعادة إعمار مدينة درنة والمناطق المجاورة لها.

التشاور حول نتائج تقييم الأضرار
وأكد التومي «أهمية العمل المشترك والتنسيق الفعال مع الشركاء الدوليين، لتحقيق أقصى درجات الفعالية في جهود التعافي وإعادة الإعمار»، لافتا إلى أهمية «إخضاع مختلف مراحل إعادة الإعمار للرقابة، لضمان التقيد بالمواصفات، وسلامة وشفافية التنفيذ».

كما جدد التومي تأكيده لضرورة التعاون بين الجانبين فيما يخص التشاور حول نتائج التقييم مع الفرق الفنية المختصة، وذلك فور إصدار المسودة المبدئية للتقييم.

اجتماع التومي مع ممثلي البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لمناقشة مستجدات إعمار المناطق المتضررة من الفيضانات. (وزارة الحكم المحلي)
اجتماع التومي مع ممثلي البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لمناقشة مستجدات إعمار المناطق المتضررة من الفيضانات. (وزارة الحكم المحلي)
اجتماع التومي مع ممثلي البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لمناقشة مستجدات إعمار المناطق المتضررة من الفيضانات. (وزارة الحكم المحلي)
اجتماع التومي مع ممثلي البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لمناقشة مستجدات إعمار المناطق المتضررة من الفيضانات. (وزارة الحكم المحلي)
اجتماع التومي مع ممثلي البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لمناقشة مستجدات إعمار المناطق المتضررة من الفيضانات. (وزارة الحكم المحلي)
اجتماع التومي مع ممثلي البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لمناقشة مستجدات إعمار المناطق المتضررة من الفيضانات. (وزارة الحكم المحلي)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد.. «ملعب الوسط» يستعرض إحصاءات «دورينا» ويستضيف نجميه عياد وعبدالرحيم

شاهد.. «ملعب الوسط» يستعرض إحصاءات «دورينا» ويستضيف نجميه عياد وعبدالرحيم
الأهلي طرابلس يحسم «ديربي العاصمة» بثنائية أمام المدينة في «دورينا»

الأهلي طرابلس يحسم «ديربي العاصمة» بثنائية أمام المدينة في «دورينا»
شاهد.. الفلكلور الليبي يستقبل الاجتماع الفني قبل انطلاق بطولة أفريقيا للطائرة في مصراتة

شاهد.. الفلكلور الليبي يستقبل الاجتماع الفني قبل انطلاق بطولة أفريقيا للطائرة في...
جدة فلسطينية تبكي حفيدها الرضيع الذي عاش لشهر واحد.. وُلد ومات في عدوان غزة

جدة فلسطينية تبكي حفيدها الرضيع الذي عاش لشهر واحد.. وُلد ومات في عدوان غزة
«في التسعين»: فتحي المولدي يعلن عن عملية تحايل كبيرة على الكرة الليبية

«في التسعين»: فتحي المولدي يعلن عن عملية تحايل كبيرة على الكرة الليبية
«هنا ليبيا»: مشاركة ليبية ذهبية في أيام قرطاج المسرحية

«هنا ليبيا»: مشاركة ليبية ذهبية في أيام قرطاج المسرحية
«ملعب الوسط»: الموريتاني حمي الطنجي.. هل صفقة فاشلة للإتحاد؟

«ملعب الوسط»: الموريتاني حمي الطنجي.. هل صفقة فاشلة للإتحاد؟
«في التسعين»: بطولة ليبيا للبلياردو

«في التسعين»: بطولة ليبيا للبلياردو
«فلوسنا»: ماذا تحتاج ليبيا من الدول والمنظمات الدولية والمحلية لنهوض بمدينة درنة؟

«فلوسنا»: ماذا تحتاج ليبيا من الدول والمنظمات الدولية والمحلية لنهوض بمدينة ...
«تحقيقات»: قريبا.. ليبيا بحر بلا أسماك؟

«تحقيقات»: قريبا.. ليبيا بحر بلا أسماك؟
غزة حاضرة في مؤتمر الرواية الشفوية بطرابلس

غزة حاضرة في مؤتمر الرواية الشفوية بطرابلس
«بوابة الوسط» تستعرض خريطة بطولة أفريقيا للطائرة في مصراتة.. وليبيا تواجه الكاميرون

«بوابة الوسط» تستعرض خريطة بطولة أفريقيا للطائرة في مصراتة.. وليبيا تواجه ...
كاريكاتير خيري - الاحتلال يمارس التنكيل بالنازحين في غزة

كاريكاتير خيري - الاحتلال يمارس التنكيل بالنازحين في غزة
في برنامج «فلوسنا».. الحبري يحذر من «أزمة خطيرة» تواجه المصرف المركزي

في برنامج «فلوسنا».. الحبري يحذر من «أزمة خطيرة» تواجه المصرف المركزي
شاهد في «فلوسنا».. الحبري عن 8 سنوات في «محرقة»: كنت أفضِّل إحالتي لـ«التقاعد» من «المركزي»

شاهد في «فلوسنا».. الحبري عن 8 سنوات في «محرقة»: كنت أفضِّل إحالتي لـ«التقاعد» ...
الأمم المتحدة: بورما تتجاوز إنتاج أفغانستان من الأفيون بثلاث مرات

الأمم المتحدة: بورما تتجاوز إنتاج أفغانستان من الأفيون بثلاث مرات
«تسييس ومبالغة».. عون ينتقد الحديث عن دور النفط والغاز كمصدرين وحيدين للإضرار بالمناخ

«تسييس ومبالغة».. عون ينتقد الحديث عن دور النفط والغاز كمصدرين وحيدين للإضرار ...
بعد ليبيا.. روسيا تعيد ترتيب أوراقها في أفريقيا الوسطى

بعد ليبيا.. روسيا تعيد ترتيب أوراقها في أفريقيا الوسطى
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
حكومة الدبيبة: إطلاق تجريبي للخدمات الإلكترونية الموحدة فبراير المقبل
حكومة الدبيبة: إطلاق تجريبي للخدمات الإلكترونية الموحدة فبراير ...
«أطباء بلا حدود»: 61% من المهاجرين تعرضوا للتعذيب في ليبيا
«أطباء بلا حدود»: 61% من المهاجرين تعرضوا للتعذيب في ليبيا
بدء تنفيذ عملية «قيقب» لتعقب المطلوبين دوليًا في ليبيا
بدء تنفيذ عملية «قيقب» لتعقب المطلوبين دوليًا في ليبيا
«الكهرباء»: انتهاء صيانة وحدة بمحطة بنغازي بقدرة 100 ميغاوات
«الكهرباء»: انتهاء صيانة وحدة بمحطة بنغازي بقدرة 100 ميغاوات
الباعور: ليبيا ترفض بشكل قاطع التهجير القسري للفلسطينيين
الباعور: ليبيا ترفض بشكل قاطع التهجير القسري للفلسطينيين
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بالفيديو.. بدء جريان وادي المجينين جنوب العاصمة بسبب غزارة الأمطار
بالفيديو.. بدء جريان وادي المجينين جنوب العاصمة بسبب غزارة ......
الدبيبة يزور المنطقة المتضررة جراء الهبوط الأرضي في طرابلس
الدبيبة يزور المنطقة المتضررة جراء الهبوط الأرضي في طرابلس...
تسليم أذونات صرف مرتبات نوفمبر وديسمبر إلى مصرف ليبيا المركزي
تسليم أذونات صرف مرتبات نوفمبر وديسمبر إلى مصرف ليبيا ......
هبوط أرضي يبتلع سيارة بطريق الجامعة (صور)
هبوط أرضي يبتلع سيارة بطريق الجامعة (صور)...
حكومة الدبيبة تطلق خدمة الاستعلام الوطني الإلكتروني
حكومة الدبيبة تطلق خدمة الاستعلام الوطني الإلكتروني...
المزيد
حالة الطقس في ليبيا (الأربعاء 13 ديسمبر 2023)
حالة الطقس في ليبيا (الأربعاء 13 ديسمبر 2023)...
مباحثات ليبية يونانية حول مشروع الربط الكهربائي
مباحثات ليبية يونانية حول مشروع الربط الكهربائي...
تشغيل الوحدة الثالثة بمحطة شمال بنغازي
تشغيل الوحدة الثالثة بمحطة شمال بنغازي...
الباعور: ليبيا ترفض بشكل قاطع التهجير القسري للفلسطينيين
الباعور: ليبيا ترفض بشكل قاطع التهجير القسري للفلسطينيين...
«الكهرباء»: انتهاء صيانة وحدة بمحطة بنغازي بقدرة 100 ميغاوات
«الكهرباء»: انتهاء صيانة وحدة بمحطة بنغازي بقدرة 100 ميغاوات...
المزيد