  • Alwasat News
Atwasat

رئيس البنك الدولي: مستعدون لتقديم الدعم لإعمار المناطق المنكوبة في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 15 أكتوبر 2023, 10:33 صباحا
رئيس البنك الدولي: مستعدون لتقديم الدعم لإعمار المناطق المنكوبة في ليبيا
خالد المبروك مع رئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا، مراكش، (وزارة المالية في حكومة الدبيبة)
alwasat radio

التقى وزير المالية في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، خالد المبروك، مع رئيس مجموعة البنك الدولي، أجاي بانغا، على هامش الاجتماعات السنوية للبنك التي عقدت في مدينة مراكش المغربية.

ونقلت وزارة المالية، في بيان أمس السبت، عن بانغا قوله إن البنك متضامن مع ليبيا في ظل الظروف التي تمر بها المناطق التي تعرضت للفيضانات، مشيرا إلى استعداد البنك لتقديم الدعم والمساعدة في أعمال الإغاثة وتقييم الأضرار، بالإضافة إلى الأعمال المتعلقة بإعادة الأعمار.

 المبروك يشارك في اجتماع محافظي المصارف العربية مع رئيس البنك الدولي
وشارك المبروك في اجتماع محافظي الدول العربية في البنك الدولي مع رئيس مجموعة البنك، وذلك ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية للمجموعة؛ فيماركز اللقاء على إبلاغ مطالب الدول العربية وتوصياتها لمجموعة البنك الدولي.

- اجتماعات «النقد» لم تسفر عن تحركات ملموسة لأفريقيا
- الصديق الكبير يشارك في نقاشات صندوق النقد حول الأوضاع الاقتصادية بالعالم
- الكبير يبحث الاستفادة من خبرات البنك الدولي في إعادة إعمار درنة

كما بحث وزير المالية في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، السبت، مع رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، أوكي أوراما، إمكان انضمام ليبيا لعضوية البنك، خاصة في ضوء انضمام جميع الدول الأفريقية له باستثنائها.

خالد المبروك مع رئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا، مراكش، (وزارة المالية في حكومة الدبيبة)
خالد المبروك مع رئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا، مراكش، (وزارة المالية في حكومة الدبيبة)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أداة تعمل بالذكاء الصناعي تكشف سرطان الجلد بدقة 100%

أداة تعمل بالذكاء الصناعي تكشف سرطان الجلد بدقة 100%
وفاة الإعلامية اللبنانية جيزال خوري عن 62 عاما

وفاة الإعلامية اللبنانية جيزال خوري عن 62 عاما
وزير الخارجية الصيني: الأعمال الإسرائيلية في غزة «تتجاوز حدود الدفاع عن النفس»

وزير الخارجية الصيني: الأعمال الإسرائيلية في غزة «تتجاوز حدود الدفاع عن النفس»
من بوابة ليبيريا.. ميتشو ينجح في أول اختبار مع «فرسان المتوسط»

من بوابة ليبيريا.. ميتشو ينجح في أول اختبار مع «فرسان المتوسط»
منظمة الصحة: الإخلاء القسري لآلاف المرضى إلى جنوب غزة «حكم إعدام»

منظمة الصحة: الإخلاء القسري لآلاف المرضى إلى جنوب غزة «حكم إعدام»
كاريكاتير خيري - تصفية القضية الفلسطينية

كاريكاتير خيري - تصفية القضية الفلسطينية
نقابة أعضاء هيئة التدريس الجامعي: مستمرون في الاعتصام لحين تحقيق مطالبنا

نقابة أعضاء هيئة التدريس الجامعي: مستمرون في الاعتصام لحين تحقيق مطالبنا
إيران تكشف حقيقة الحكم على رونالدو بـ99 جلدة لإدانته بالزنا

إيران تكشف حقيقة الحكم على رونالدو بـ99 جلدة لإدانته بالزنا
«كورونا» يكشف تفاصيل خطيرة في فضيحة المراهنات غير القانونية بإيطاليا

«كورونا» يكشف تفاصيل خطيرة في فضيحة المراهنات غير القانونية بإيطاليا
الصين تدعو أميركا إلى لعب «دور مسؤول» في التصعيد الإسرائيلي ضد غزة

الصين تدعو أميركا إلى لعب «دور مسؤول» في التصعيد الإسرائيلي ضد غزة
تجربة في السويد تهدف إلى اكتشاف النقطة الفاصلة بين الخوف والإثارة

تجربة في السويد تهدف إلى اكتشاف النقطة الفاصلة بين الخوف والإثارة
«فيسبوك» تحذف صفحة «قدس الإخبارية».. والشبكة تدين «الانحياز الكامل لحكومة الاحتلال»

«فيسبوك» تحذف صفحة «قدس الإخبارية».. والشبكة تدين «الانحياز الكامل لحكومة ...
الأمم المتحدة: تدمير أكثر من 1300 مبنى في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي

الأمم المتحدة: تدمير أكثر من 1300 مبنى في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي
«فرانس برس»: السعودية تعلّق محادثات التطبيع مع إسرائيل

«فرانس برس»: السعودية تعلّق محادثات التطبيع مع إسرائيل
أميركي يعترف بسرقته الحذاء الأحمر الشهير من «ذي ويزرد أوف أوز»

أميركي يعترف بسرقته الحذاء الأحمر الشهير من «ذي ويزرد أوف أوز»
«الموت أفضل من الرحيل».. غزة في مواجهة إنذار الإخلاء والاحتلال يتأهب لاجتياح بري

«الموت أفضل من الرحيل».. غزة في مواجهة إنذار الإخلاء والاحتلال يتأهب لاجتياح بري
السعودية: نرفض بشكل قاطع دعوات تهجير الفلسطينيين من غزة

السعودية: نرفض بشكل قاطع دعوات تهجير الفلسطينيين من غزة
كاريكاتير حليم - عملية «طوفان الأقصى»

كاريكاتير حليم - عملية «طوفان الأقصى»
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
دفن 49 رفاة بشرية استخرجت من مقبرة الصحابة في درنة خلال الفيضانات (صور)
دفن 49 رفاة بشرية استخرجت من مقبرة الصحابة في درنة خلال الفيضانات...
رئيس البنك الدولي: مستعدون لتقديم الدعم لإعمار المناطق المنكوبة في ليبيا
رئيس البنك الدولي: مستعدون لتقديم الدعم لإعمار المناطق المنكوبة ...
عقيلة صالح يدعو «تجمع شباب ليبيا» إلى توعية المواطنين بأهمية الانتخابات
عقيلة صالح يدعو «تجمع شباب ليبيا» إلى توعية المواطنين بأهمية ...
جامعة سرت ترسل شحنة مستلزمات مدرسية لتلاميذ درنة
جامعة سرت ترسل شحنة مستلزمات مدرسية لتلاميذ درنة
شركة الكهرباء تنهي صيانة الشبكة غرب البيضاء.. وتواصل الأعمال لتشغيل محطات في درنة
شركة الكهرباء تنهي صيانة الشبكة غرب البيضاء.. وتواصل الأعمال ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
قبيلة البراغثة توضح تفاصيل اشتباكات بنغازي: القيادة العامة استخدمت السلاح ولم تراع التراتبية العسكرية
قبيلة البراغثة توضح تفاصيل اشتباكات بنغازي: القيادة العامة ......
مراسل «بوابة الوسط»: الهزة الأرضية شعر بها سكان طرابلس وأحدثت هلعًا بين بعض السكان
مراسل «بوابة الوسط»: الهزة الأرضية شعر بها سكان طرابلس ......
معلومات متضاربة بشأن القبض على المهدي البرغثي.. واشتباكات في بنغازي
معلومات متضاربة بشأن القبض على المهدي البرغثي.. واشتباكات في......
استمرار انقطاع الاتصالات عن بنغازي.. وغياب التصريحات الرسمية بشأن الوضع الأمني
استمرار انقطاع الاتصالات عن بنغازي.. وغياب التصريحات الرسمية......
انقطاع الاتصالات مع بنغازي
انقطاع الاتصالات مع بنغازي...
المزيد
الكوني يجتمع مع أعيان نالوت ويناقش تأمين المنطقة الحدودية ومنع التهريب
الكوني يجتمع مع أعيان نالوت ويناقش تأمين المنطقة الحدودية ......
شركة البريقة تؤكد توفر الوقود في جميع المدن بعد الإرباك في بنغازي
شركة البريقة تؤكد توفر الوقود في جميع المدن بعد الإرباك في ......
بالأسماء.. وفاة 4 أشخاص في انقلاب سيارة على طريق مرادة جنوب العقيلة
بالأسماء.. وفاة 4 أشخاص في انقلاب سيارة على طريق مرادة جنوب ......
شركة الكهرباء تنهي صيانة الشبكة غرب البيضاء.. وتواصل الأعمال لتشغيل محطات في درنة
شركة الكهرباء تنهي صيانة الشبكة غرب البيضاء.. وتواصل الأعمال......
جامعة سرت ترسل شحنة مستلزمات مدرسية لتلاميذ درنة
جامعة سرت ترسل شحنة مستلزمات مدرسية لتلاميذ درنة...
المزيد