رئيس البنك الدولي: مستعدون لتقديم الدعم لإعمار المناطق المنكوبة في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

التقى وزير المالية في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، خالد المبروك، مع رئيس مجموعة البنك الدولي، أجاي بانغا، على هامش الاجتماعات السنوية للبنك التي عقدت في مدينة مراكش المغربية.

ونقلت وزارة المالية، في بيان أمس السبت، عن بانغا قوله إن البنك متضامن مع ليبيا في ظل الظروف التي تمر بها المناطق التي تعرضت للفيضانات، مشيرا إلى استعداد البنك لتقديم الدعم والمساعدة في أعمال الإغاثة وتقييم الأضرار، بالإضافة إلى الأعمال المتعلقة بإعادة الأعمار.

المبروك يشارك في اجتماع محافظي المصارف العربية مع رئيس البنك الدولي

وشارك المبروك في اجتماع محافظي الدول العربية في البنك الدولي مع رئيس مجموعة البنك، وذلك ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية للمجموعة؛ فيماركز اللقاء على إبلاغ مطالب الدول العربية وتوصياتها لمجموعة البنك الدولي.

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كما بحث وزير المالية في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، السبت، مع رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، أوكي أوراما، إمكان انضمام ليبيا لعضوية البنك، خاصة في ضوء انضمام جميع الدول الأفريقية له باستثنائها.

خالد المبروك مع رئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا، مراكش، (وزارة المالية في حكومة الدبيبة)