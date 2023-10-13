الصديق الكبير يشارك في نقاشات صندوق النقد حول الأوضاع الاقتصادية بالعالم

القاهرة - بوابة الوسط

‏شارك محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير في الجلسة العامة للاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي اليوم الجمعة في مدينة مراكش بالمغرب.

حضر الجلسة رئيس البنك الدولي أجاي بانغا والمدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا ومحافظو البنوك المركزية ووزراء المالية للدول الأعضاء بصندوق النقد والبنك الدوليين.

نقاش حول كيفية الحد من مستوى الفقر في أفريقيا

وناقش الاجتماع الأوضاع الاقتصادية والمالية العالمية وأثرها على اقتصادات الدول المتقدمة والنامية، والإجراءات المطلوبة للحد من مستوى الفقر، وأحداث التنمية المستدامة في دول القارة الأفريقية.

كما تطرق حضور الجلسة إلى ضرورة إعطاء دور أكبر لدول القارة في تمثيلها في المؤسسات الدولية، لاسيما في صندوق النقد الدولي؛ فيما جرى الاتفاق على دعم جهود التنسيق بين صندوق النقد والبنك الدولي في إقرار سياسات اقتصادية ومالية تحافظ على الاستقرار المالي والنقدي.

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سلسلة اجتماعات مصرفية ليبية في مراكش

وعقد الكبير سلسلة اجتماعات في مراكش تعلقت بالوضع المصرفي والاقتصادي في ليبيا؛ فقد اجتمع الثلاثاء الماضي مع نائب المدير التنفيذي لصندوق النقد كنجي أوكامور وناقشا تنسيق جهود الدعم الدولي لتطوير القطاع المصرفي والمالي.

وتضمنت المناقشات دعم المصرف في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتقييم الوطني للمخاطر، والبدء في عقد مشاورات المادة الرابعة للصندوق، والإحاطة بإجراءات توحيد «المركزي».

كما اجتمع وفد من المصرف المركزي مع مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي جهاد أزعور، وبحثا تنفيذ ليبيا لتوصيات صندوق النقد الدولي بشأن مشاورات المادة الرابعة وبالأخص ما يتعلق بإصلاح سياسة الدعم وتنويع مصادر الدخل.

إعادة الإعمار محور حديث بين الكبير ومسؤول بالخزانة الأميركية

كذلك، اجتمع الكبير مع نائب مساعد وزير الخزانة الأميركية إيريك ماير، في مراكش الثلاثاء، وهي المرة الأولى التي تجتمع فيها المؤسستان الماليتان في أفريقيا منذ 50 عامًا.

وناقش الطرفان توصيات وزارة الخزانة الأميركية بشأن حوكمة الإنفاق على إعمار المناطق المنكوبة من العاصفة «دانيال» بالتعاون مع البنك الدولي، وذلك بعدما قدمت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة طلبًا للحصول على مساعدة المؤسسة الدولية في وقت سابق الشهر الماضي.

وقدم المحافظ إحاطة بالإجراءات المنجزة ضمن خطة توحيد المصرف، فيما أكد ماير دعم بلاده مسار التوحيد، ودعم وزارة الخزانة الأميركية لدور اللجنة المالية العليا «لضمان الشفافية والإفصاح وضمان التوزيع العادل لمخصصات التنمية».

الصديق الكبير خلال مشاركته في الجلسة العامة للاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي بمدينة مراكش بالمغرب، 13 أكتوبر 2023 (المصرف المركزي)