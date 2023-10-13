  • Alwasat News
Atwasat

الصديق الكبير يشارك في نقاشات صندوق النقد حول الأوضاع الاقتصادية بالعالم

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 13 أكتوبر 2023, 06:27 مساء
الصديق الكبير يشارك في نقاشات صندوق النقد حول الأوضاع الاقتصادية بالعالم
مشاركون في الجلسة العامة للاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي بمدينة مراكش بالمغرب، 13 أكتوبر 2023 (المصرف المركزي)
alwasat radio

‏شارك محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير في الجلسة العامة للاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي اليوم الجمعة في مدينة مراكش بالمغرب.

حضر الجلسة رئيس البنك الدولي أجاي بانغا والمدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا ومحافظو البنوك المركزية ووزراء المالية للدول الأعضاء بصندوق النقد والبنك الدوليين.

نقاش حول كيفية الحد من مستوى الفقر في أفريقيا
وناقش الاجتماع الأوضاع الاقتصادية والمالية العالمية وأثرها على اقتصادات الدول المتقدمة والنامية، والإجراءات المطلوبة للحد من مستوى الفقر، وأحداث التنمية المستدامة في دول القارة الأفريقية.

كما تطرق حضور الجلسة إلى ضرورة إعطاء دور أكبر لدول القارة في تمثيلها في المؤسسات الدولية، لاسيما في صندوق النقد الدولي؛ فيما جرى الاتفاق على دعم جهود التنسيق بين صندوق النقد والبنك الدولي في إقرار سياسات اقتصادية ومالية تحافظ على الاستقرار المالي والنقدي.

- الكبير يبحث مع رئيس البنك الإسلامي خطة «المركزي» لدعم المشروعات الصغرى والمتوسطة
- 4 ملفات ضمن مناقشات الصديق الكبير مع صندق النقد الدولي
- دعم أميركي لمسار توحيد مصرف ليبيا المركزي واللجنة المالية العليا

سلسلة اجتماعات مصرفية ليبية في مراكش 
وعقد الكبير سلسلة اجتماعات في مراكش تعلقت بالوضع المصرفي والاقتصادي في ليبيا؛ فقد اجتمع الثلاثاء الماضي مع نائب المدير التنفيذي لصندوق النقد كنجي أوكامور وناقشا تنسيق جهود الدعم الدولي لتطوير القطاع المصرفي والمالي.

وتضمنت المناقشات دعم المصرف في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتقييم الوطني للمخاطر، والبدء في عقد مشاورات المادة الرابعة للصندوق، والإحاطة بإجراءات توحيد «المركزي».

كما اجتمع وفد من المصرف المركزي مع مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي جهاد أزعور، وبحثا تنفيذ ليبيا لتوصيات صندوق النقد الدولي بشأن مشاورات المادة الرابعة وبالأخص ما يتعلق بإصلاح سياسة الدعم وتنويع مصادر الدخل.

إعادة الإعمار محور حديث بين الكبير ومسؤول بالخزانة الأميركية
كذلك، اجتمع الكبير مع نائب مساعد وزير الخزانة الأميركية إيريك ماير، في مراكش الثلاثاء، وهي المرة الأولى التي تجتمع فيها المؤسستان الماليتان في أفريقيا منذ 50 عامًا.

وناقش الطرفان توصيات وزارة الخزانة الأميركية بشأن حوكمة الإنفاق على إعمار المناطق المنكوبة من العاصفة «دانيال» بالتعاون مع البنك الدولي، وذلك بعدما قدمت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة طلبًا للحصول على مساعدة المؤسسة الدولية في وقت سابق الشهر الماضي.

وقدم المحافظ إحاطة بالإجراءات المنجزة ضمن خطة توحيد المصرف، فيما أكد ماير دعم بلاده مسار التوحيد، ودعم وزارة الخزانة الأميركية لدور اللجنة المالية العليا «لضمان الشفافية والإفصاح وضمان التوزيع العادل لمخصصات التنمية».

الصديق الكبير خلال مشاركته في الجلسة العامة للاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي بمدينة مراكش بالمغرب، 13 أكتوبر 2023 (المصرف المركزي)
الصديق الكبير خلال مشاركته في الجلسة العامة للاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي بمدينة مراكش بالمغرب، 13 أكتوبر 2023 (المصرف المركزي)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الاحتلال يعلن مقتل أكثر من 1300 إسرائيلي منذ بدء عملية «طوفان الأقصى»

الاحتلال يعلن مقتل أكثر من 1300 إسرائيلي منذ بدء عملية «طوفان الأقصى»
المنتخب الوطني يواجه ليبيريا والنيجر استعداداً لتصفيات مونديال 2026

المنتخب الوطني يواجه ليبيريا والنيجر استعداداً لتصفيات مونديال 2026
«رحيل آريس».. كتاب الذاكرة وأسئلة اليوم والأمس

«رحيل آريس».. كتاب الذاكرة وأسئلة اليوم والأمس
قرعة كأس أمم أفريقيا 2023.. تونس في «مجموعة الموت»

قرعة كأس أمم أفريقيا 2023.. تونس في «مجموعة الموت»
السيسي يؤكد ضرورة بقاء سكان غزة صامدين على أرضهم

السيسي يؤكد ضرورة بقاء سكان غزة صامدين على أرضهم
ماكرون يحرِّض الاحتلال الإسرائيلي على «رد قوي» ضد حماس

ماكرون يحرِّض الاحتلال الإسرائيلي على «رد قوي» ضد حماس
في العدد 412: أسبوع عزل بنغازي.. و«طوفان الأقصى»

في العدد 412: أسبوع عزل بنغازي.. و«طوفان الأقصى»
شاهد «في التسعين»: تحضيرات المنتخب الودية.. وموعد «دورينا»

شاهد «في التسعين»: تحضيرات المنتخب الودية.. وموعد «دورينا»
الصين: عدم تحقيق العدالة للفلسطينيين لب صراع الشرق الأوسط

الصين: عدم تحقيق العدالة للفلسطينيين لب صراع الشرق الأوسط
أرض الميعاد

أرض الميعاد
إسرائيل قصفت غزة بـ 4000 طن من المتفجرات منذ السبت

إسرائيل قصفت غزة بـ 4000 طن من المتفجرات منذ السبت
رئيس «فورمولا 1» السابق يدفع 800 مليون دولار لتجنب السجن بتهمة التهرب الضريبي

رئيس «فورمولا 1» السابق يدفع 800 مليون دولار لتجنب السجن بتهمة التهرب الضريبي
توقعات بانتقال مودريتش إلى الهلال السعودي

توقعات بانتقال مودريتش إلى الهلال السعودي
«طب الطوارئ» ينتشل 10 جثامين لضحايا «دانيال»

«طب الطوارئ» ينتشل 10 جثامين لضحايا «دانيال»
«الضرائب» الأميركية تطالب «ميكروسوفت» بدفع نحو 29 مليار دولار

«الضرائب» الأميركية تطالب «ميكروسوفت» بدفع نحو 29 مليار دولار
حماس تطلق امرأة إسرائيلية وطفليها

حماس تطلق امرأة إسرائيلية وطفليها
جماهير سلتيك تدعو إلى رفع علم فلسطين في دوري أبطال أوروبا والتبرع لصندوق طوارئ غزة

جماهير سلتيك تدعو إلى رفع علم فلسطين في دوري أبطال أوروبا والتبرع لصندوق طوارئ ...
عضو بالكونغرس الأميركي: مصر «حذرت» إسرائيل قبل ثلاثة أيام من عملية «حماس»

عضو بالكونغرس الأميركي: مصر «حذرت» إسرائيل قبل ثلاثة أيام من عملية «حماس»
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
مظاهرات في مسلاتة للتضامن مع غزة
مظاهرات في مسلاتة للتضامن مع غزة
تظاهرات حاشدة في طرابلس تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة
تظاهرات حاشدة في طرابلس تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة
عودة خدمة الإنترنت إلى بنغازي
عودة خدمة الإنترنت إلى بنغازي
الصديق الكبير يشارك في نقاشات صندوق النقد حول الأوضاع الاقتصادية بالعالم
الصديق الكبير يشارك في نقاشات صندوق النقد حول الأوضاع الاقتصادية ...
الكبير يبحث الاستفادة من خبرات البنك الدولي في إعادة إعمار درنة
الكبير يبحث الاستفادة من خبرات البنك الدولي في إعادة إعمار درنة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
قبيلة البراغثة توضح تفاصيل اشتباكات بنغازي: القيادة العامة استخدمت السلاح ولم تراع التراتبية العسكرية
قبيلة البراغثة توضح تفاصيل اشتباكات بنغازي: القيادة العامة ......
مراسل «بوابة الوسط»: الهزة الأرضية شعر بها سكان طرابلس وأحدثت هلعًا بين بعض السكان
مراسل «بوابة الوسط»: الهزة الأرضية شعر بها سكان طرابلس ......
معلومات متضاربة بشأن القبض على المهدي البرغثي.. واشتباكات في بنغازي
معلومات متضاربة بشأن القبض على المهدي البرغثي.. واشتباكات في......
استمرار انقطاع الاتصالات عن بنغازي.. وغياب التصريحات الرسمية بشأن الوضع الأمني
استمرار انقطاع الاتصالات عن بنغازي.. وغياب التصريحات الرسمية......
انقطاع الاتصالات مع بنغازي
انقطاع الاتصالات مع بنغازي...
المزيد
مصادر ترجح لـ«بوابة الوسط» مقتل البرغثي بعد اعتقاله
مصادر ترجح لـ«بوابة الوسط» مقتل البرغثي بعد اعتقاله...
«المدعي العسكري» يتهم المهدي البرغثي بمحاولة زعزعة أمن واستقرار بنغازي
«المدعي العسكري» يتهم المهدي البرغثي بمحاولة زعزعة أمن ......
«المدعي العسكري»: إصابة المهدي البرغثي خلال مواجهة مع دورية رفض تسليم نفسه لها
«المدعي العسكري»: إصابة المهدي البرغثي خلال مواجهة مع دورية ......
الكبير يبحث الاستفادة من خبرات البنك الدولي في إعادة إعمار درنة
الكبير يبحث الاستفادة من خبرات البنك الدولي في إعادة إعمار ......
الصديق الكبير يشارك في نقاشات صندوق النقد حول الأوضاع الاقتصادية بالعالم
الصديق الكبير يشارك في نقاشات صندوق النقد حول الأوضاع ......
المزيد