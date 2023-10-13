الكبير يبحث الاستفادة من خبرات البنك الدولي في إعادة إعمار درنة

القاهرة - بوابة الوسط

بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير اليوم الجمعة مع نائب رئيس صندوق النقد الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج الاستفادة من تجارب البنك الدولي السابقة بشأن إعادة الإعمار في مدينة درنة والمناطق المنكوبة جراء العاصفة «دانيال» التي ضربت الشرق الليبي في العاشر من سبتمبر الماضي، مخلفة أضرارًا مادية وبشرية فادحة.

وتطرق اللقاء الذي انعقد بمدينة مراكش المغربية إلى برنامج المسح الشامل السريع لأضرار الكوارث الذي ينفذه البنك الدولي لمدينة درنة والمناطق المنكوبة، ودور المصرف المركزي في إنجاح خطط الإعمار، وكذلك حوكمة وشفافية الإنفاق على برامج التنمية وإعادة الإعمار، وفق بيان صادر عن المصرف.

وركز الاجتماع كذلك على دعم البنك الدولي بالإحصاءات والبيانات المالية والنقدية التي يصدرها المصرف المركزي، وأوجه الدعم التي يقدمها البنك الدولي للقطاع المصرفي في مجال المدفوعات والشمول المالي وإدارة الاحتياطيات والتمويل الأخضر والتقنية المالية وغيرها، وجدول زيارة البنك لليبيا الأسبوع المقبل.

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و‏شارك الكبير في الجلسة العامة للاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي اليوم في مدينة مراكش، التي حضرها رئيس البنك الدولي أجاي بانغا والمدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا ومحافظو البنوك المركزية ووزراء المالية للدول الأعضاء بصندوق النقد والبنك الدوليين.

سلسلة اجتماعات مصرفية ليبية في مراكش

وعقد الكبير سلسلة اجتماعات في مراكش تعلقت بالوضع المصرفي والاقتصادي في ليبيا؛ فقد اجتمع الثلاثاء الماضي مع نائب المدير التنفيذي لصندوق النقد كنجي أوكامور وناقشا تنسيق جهود الدعم الدولي لتطوير القطاع المصرفي والمالي.

وتضمنت المناقشات دعم المصرف في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتقييم الوطني للمخاطر، والبدء في عقد مشاورات المادة الرابعة للصندوق، والإحاطة بإجراءات توحيد «المركزي».

كما اجتمع وفد من المصرف المركزي مع مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي جهاد أزعور، وبحثا تنفيذ ليبيا لتوصيات صندوق النقد الدولي بشأن مشاورات المادة الرابعة وبالأخص ما يتعلق بإصلاح سياسة الدعم وتنويع مصادر الدخل.

من اجتماع الكبير مع نائب رئيس صندوق النقد الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، 13 أكتوبر 2023. (المصرف المركزي)