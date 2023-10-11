الكبير يبحث مع رئيس البنك الإسلامي خطة «المركزي» لدعم المشروعات الصغرى والمتوسطة

القاهرة - بوابة الوسط

بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير مع رئيس البنك الإسلامي للتنمية محمد الجاسر خطة المصرف المركزي لدعم المشروعات الصغرى والمتوسطة والاستفادة من البنك الإسلامي بالخصوص.

وتناول اللقاء أمس الثلاثاء، نتائج زيارة فريق البنك الإسلامي الأخيرة للعاصمة طرابلس، وبرامج بناء القدرات التي يتبناها البنك، ورؤية تمكين الشباب ورفع نسبة مشاركتهما في سوق العمل، حسب بيان المصرف على صفحته في موقع «فيسبوك».

الاجتماع استعرض برامج تطوير الرقابة المالية

واستعرض الاجتماع دعم وتطوير القطاع المالي وبرامج تطوير الرقابة المالية، وتجربة المصرف في المحافظة على الاستدامة المالية وقوة الدينار الليبي في ظل ظروف استثنائية.

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وجرى الاجتماع في مدينة مراكش المغربية التي تستضيف الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والتي تعد الأولى لهما في القارة الأفريقية منذ 50 عاما.