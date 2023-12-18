حكومة حماد تقرر دفع باقي قيمة التعويضات لمتضرري الفيضانات بشحات والقبة

القاهرة - بوابة الوسط

قررت الحكومة المكلفة من مجلس النواب دفع باقي قيمة التعويضات للمتضررين من الفيضانات المدمرة ببلديتي القبة وشحات بمنطقة الجبل الأخضر «خلال هذه الأيام»، وفق ما نشرته الحكومة عبر صفحتها على «فيسبوك».

واجتمع وكيل عام وزارة الحكم المحلي بالحكومة المكلفة من مجلس النواب أبوبكر الزوي، اليوم الإثنين، مع عميد بلدية شحات عيد الصابر، وعميد بلدية القبة موسى مرعي.

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وقالت الحكومة إن الاجتماع جرى خلاله مناقشة آخر المستجدات الخدمية والتعويضات المقدمة للمواطنين إثر السيول والفيضانات التي ضربت مناطق ومدن الجبل الأخضر جراء العاصفة «دانيال» التي اجتاحت تلك المناطق في سبتمبر الماضي.

دفع باقي قيمة التعويضات

وأضافت الحكومة أنه «تقرر في الاجتماع دفع باقي قيمة التعويضات خلال هذه الأيام وتوفير الاحتياجات كافة ومعالجة المختنقات داخل مدينتي شحات والقبة بالجبل الأخضر».

وأوضحت أن ذلك يأتي تنفيذا لتعليمات رئيس مجلس وزراء رئيس لجنة الطوارئ والاستجابة السريعة أسامة حماد التي تقضي بضرورة التعامل مع كافة تداعيات كارثة السيول في كافة المدن والمناطق.