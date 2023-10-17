انتهاء أعمال حصر أضرار «دانيال» في سوسة وشحات

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن شحات، اليوم الثلاثاء، الانتهاء من أعمال حصر الأضرار الناجمة عن العاصفة المتوسطية المدمرة «دانيال» في مدينتي سوسة وشحات.

وقالت المديرية، في بيان مقتضب، إن فريق الخبراء المكلف بالخصوص وثق تضرر 1065 ما بين منزل وسيارة ومؤسسة حكومية في سوسة جراء الفيضانات والسيول الناجمة عن العاصفة، بينما تضرر 352 في شحات.

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وفي نهاية أعمالهم، حظى فريق الخبراء على تكريم من مدير أمن شحات، وذلك بحضور خبير التقديرات المالية المهدي المشري، وخبير التقديرات أيمن مصباح العريبي، والمصور الجنائي محمد عاشور الزهوقي.

وضربت العاصفة المتوسطة المدمرة «دانيال» الشرق الليبي في العاشر من سبتمبر الماضي، مخلفة خسائر مادية وبشرية فادحة.

من أعمال حصر الأضرار الناجمة عن العاصفة «دانيال» في شحات وسوسة، 17 أكتوبر 2023. (مديرية أمن شحات)

من أعمال حصر الأضرار الناجمة عن العاصفة «دانيال» في شحات وسوسة، 17 أكتوبر 2023. (مديرية أمن شحات)

من أعمال حصر الأضرار الناجمة عن العاصفة «دانيال» في شحات وسوسة، 17 أكتوبر 2023. (مديرية أمن شحات)