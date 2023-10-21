  • Alwasat News
Atwasat

حكومة حماد: ورشة عمل في شحات تمهيدًا للمؤتمر الدولي لإعمار درنة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 21 أكتوبر 2023, 08:44 مساء
حكومة حماد: ورشة عمل في شحات تمهيدًا للمؤتمر الدولي لإعمار درنة
مشاركون في ورشة «إشراك الخبرات الليبية في إعمار درنة»، شحات، 21 أكتوبر 2023 (حكومة أسامة حماد)
alwasat radio

أقامت الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد ورشة عمل في مدينة شحات تمهيدًا لعقد المؤتمر الدولي لإعادة إعمار درنة اليوم السبت. 

وتعقد عاليات المؤتمر الدولي لإعادة إعمار مدينة درنة والمدن والمناطق المتضررة في الأول والثاني من نوفمبر المقبل بمدينتي درنة وبنغازي.

الورشة تهدف لإشراك الخبرات الليبية في إعادة الإعمار
وقالت الحكومة إن اللجنة التحضيرية العُليا للمؤتمر الدولي لإعادة إعمار درنة والمدن والمناطق المتضررة عقدت الورشة بعنوان «مشاركة الخبرات الوطنية والدولية في خطة منهجية مدروسة لإعادة إعمار درنة والمدن والمناطق المتضررة».

- البنك الدولي يقدم تقييما شاملا لإعمار درنة والمناطق المنكوبة منتصف نوفمبر
- إردوغان يتفق مع الدبيبة على تعزيز التعاون العسكري ويعلن الاستعداد للمساهمة في إعمار درنة
- شوبار: ميزانية ليبيا تكفي إعادة إعمار درنة.. والمشكلة في سرقتها (فيديو)

17 بلدية مستهدفة لإعادة الإعمار
حضر ورشة العمل وكيل وزارة الحكم المحلي أبوبكر الزوي، ورئيس وأعضاء اللجنة التحضيرية، وعميد بلدية شحات، ومندوبو مكاتب الإسكان والمرافق بعدد من البلديات المستهدفة من الإعمار، ومتحدثون يمثلون العديد من المدن والمناطق المتضررة.

ودعت اللجنة عمداء 17 بلدية متضررة إلى تحديد متطلباتها واحتياجاتها لتلبية خطة الإعمار المقترحة، ومنها بلديات: شحات وسوسة والبيضاء والقيقب والمرج والساحل وجردس العبيد ووردامة وعمر المختار ومدور الزيتون والأبرق وتوكرة والمليطانية والأبيار وأم الرزم والقبة.

مشاركون في ورشة «إشراك الخبرات الليبية في إعمار درنة»، شحات، 21 أكتوبر 2023 (حكومة أسامة حماد)
مشاركون في ورشة «إشراك الخبرات الليبية في إعمار درنة»، شحات، 21 أكتوبر 2023 (حكومة أسامة حماد)
مشاركون في ورشة «إشراك الخبرات الليبية في إعمار درنة»، شحات، 21 أكتوبر 2023 (حكومة أسامة حماد)
مشاركون في ورشة «إشراك الخبرات الليبية في إعمار درنة»، شحات، 21 أكتوبر 2023 (حكومة أسامة حماد)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد: 100 ألف متظاهر يشاركون في مسيرة من أجل فلسطين في لندن

شاهد: 100 ألف متظاهر يشاركون في مسيرة من أجل فلسطين في لندن
إنجاز تاريخي بانتظار ريال مدريد في مباراته أمام إشبيلية.. اليوم

إنجاز تاريخي بانتظار ريال مدريد في مباراته أمام إشبيلية.. اليوم
اليوم.. قمة نارية بين تشيلسي وآرسنال بالدوري الإنجليزي

اليوم.. قمة نارية بين تشيلسي وآرسنال بالدوري الإنجليزي
شاهد.. أيوب لـ«في التسعين»: المروج صعد ليبقى في الدوري الليبي الممتاز

شاهد.. أيوب لـ«في التسعين»: المروج صعد ليبقى في الدوري الليبي الممتاز
شاهد.. الدامجة لـ«في التسعين»: من العبقري الذي جاء بفكرة تشبيب المنتخب؟

شاهد.. الدامجة لـ«في التسعين»: من العبقري الذي جاء بفكرة تشبيب المنتخب؟
النجم الأزرق يتوج بكأس ليبيا لكرة السلة تحت 18 عامًا (صور)

النجم الأزرق يتوج بكأس ليبيا لكرة السلة تحت 18 عامًا (صور)
«تغطية خاصة»: غزة.. الإجتياح البري يتأجل والمعاناة تتفاقم؟

«تغطية خاصة»: غزة.. الإجتياح البري يتأجل والمعاناة تتفاقم؟
«في التسعين»: محمد زعبية في أول ظهور إعلامي مديرا للكرة بنادي الاتحاد

«في التسعين»: محمد زعبية في أول ظهور إعلامي مديرا للكرة بنادي الاتحاد
كاريكاتير خيري - بايدن يطلب دعما غير مسبوق لحرب «إسرائيل» في غزة

كاريكاتير خيري - بايدن يطلب دعما غير مسبوق لحرب «إسرائيل» في غزة
غوتيريس: قضية الشعب الفلسطيني عادلة وشرعية ويجب أن تنتهي معاناتهم

غوتيريس: قضية الشعب الفلسطيني عادلة وشرعية ويجب أن تنتهي معاناتهم
منزل طفولة سلفادور دالي يفتح أبوابه للعامة

منزل طفولة سلفادور دالي يفتح أبوابه للعامة
اعتماد اللائحة التنفيذية للقانون الأول في الرياضة الليبية (صور)

اعتماد اللائحة التنفيذية للقانون الأول في الرياضة الليبية (صور)
وقف مفاجئ لبرنامج الساخر جون ستيوارت

وقف مفاجئ لبرنامج الساخر جون ستيوارت
ممثلون في هوليوود يدعون إلى إنقاذ الأرواح في غزة

ممثلون في هوليوود يدعون إلى إنقاذ الأرواح في غزة
بما فيها سيناء.. الاحتلال الإسرائيلي يدعو مواطنيه إلى مغادرة مصر والأردن فورا

بما فيها سيناء.. الاحتلال الإسرائيلي يدعو مواطنيه إلى مغادرة مصر والأردن فورا
بدء دخول أولى شحنات المساعدات إلى قطاع غزة

بدء دخول أولى شحنات المساعدات إلى قطاع غزة
كيف رد الاحتلال الإسرائيلي على إطلاق حماس المحتجزتين الأميركيتين؟

كيف رد الاحتلال الإسرائيلي على إطلاق حماس المحتجزتين الأميركيتين؟
«العفو الدولية»: وثقنا بالأدلة ارتكاب جرائم حرب في الهجمات الإسرائيلية بغزة (شهادات حية)

«العفو الدولية»: وثقنا بالأدلة ارتكاب جرائم حرب في الهجمات الإسرائيلية بغزة ...
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
ضبط 283 سيارة مخالفة في أبوسليم
ضبط 283 سيارة مخالفة في أبوسليم
اختتام دورة تدريبية لأمن السواحل الليبي في إيطاليا
اختتام دورة تدريبية لأمن السواحل الليبي في إيطاليا
بلدية سرت ومصلحة الأملاك: البحث عن قطعة أرض فضاء لصندوق الضمان الاجتماعي
بلدية سرت ومصلحة الأملاك: البحث عن قطعة أرض فضاء لصندوق الضمان ...
«إنفاذ القانون»: ضبط مطلوب على ذمة سرقة أسلاك كهربائية
«إنفاذ القانون»: ضبط مطلوب على ذمة سرقة أسلاك كهربائية
انتشال جثة مهاجر أفريقي في الكفرة
انتشال جثة مهاجر أفريقي في الكفرة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
قبيلة البراغثة توضح تفاصيل اشتباكات بنغازي: القيادة العامة استخدمت السلاح ولم تراع التراتبية العسكرية
قبيلة البراغثة توضح تفاصيل اشتباكات بنغازي: القيادة العامة ......
افتتاح طريق رأس حسن في طرابلس (صور)
افتتاح طريق رأس حسن في طرابلس (صور)...
مراسل «بوابة الوسط»: الهزة الأرضية شعر بها سكان طرابلس وأحدثت هلعًا بين بعض السكان
مراسل «بوابة الوسط»: الهزة الأرضية شعر بها سكان طرابلس ......
عبدالجليل يعلن حصيلة ضحايا اشتباكات بنغازي
عبدالجليل يعلن حصيلة ضحايا اشتباكات بنغازي...
معلومات متضاربة بشأن القبض على المهدي البرغثي.. واشتباكات في بنغازي
معلومات متضاربة بشأن القبض على المهدي البرغثي.. واشتباكات في......
المزيد
«الكهرباء»: شحن محطة «مسجد الميزان» في صبراتة
«الكهرباء»: شحن محطة «مسجد الميزان» في صبراتة...
ضبط معدات تابعة لشركة الكهرباء بمحل لبيع الخردة في مسلاتة
ضبط معدات تابعة لشركة الكهرباء بمحل لبيع الخردة في مسلاتة...
حكومة حماد: ورشة عمل في شحات تمهيدًا للمؤتمر الدولي لإعمار درنة
حكومة حماد: ورشة عمل في شحات تمهيدًا للمؤتمر الدولي لإعمار ......
انتشال جثة مهاجر أفريقي في الكفرة
انتشال جثة مهاجر أفريقي في الكفرة...
«إنفاذ القانون»: ضبط مطلوب على ذمة سرقة أسلاك كهربائية
«إنفاذ القانون»: ضبط مطلوب على ذمة سرقة أسلاك كهربائية...
المزيد