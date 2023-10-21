حكومة حماد: ورشة عمل في شحات تمهيدًا للمؤتمر الدولي لإعمار درنة

القاهرة - بوابة الوسط

أقامت الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد ورشة عمل في مدينة شحات تمهيدًا لعقد المؤتمر الدولي لإعادة إعمار درنة اليوم السبت.

وتعقد عاليات المؤتمر الدولي لإعادة إعمار مدينة درنة والمدن والمناطق المتضررة في الأول والثاني من نوفمبر المقبل بمدينتي درنة وبنغازي.

الورشة تهدف لإشراك الخبرات الليبية في إعادة الإعمار

وقالت الحكومة إن اللجنة التحضيرية العُليا للمؤتمر الدولي لإعادة إعمار درنة والمدن والمناطق المتضررة عقدت الورشة بعنوان «مشاركة الخبرات الوطنية والدولية في خطة منهجية مدروسة لإعادة إعمار درنة والمدن والمناطق المتضررة».

- البنك الدولي يقدم تقييما شاملا لإعمار درنة والمناطق المنكوبة منتصف نوفمبر

- إردوغان يتفق مع الدبيبة على تعزيز التعاون العسكري ويعلن الاستعداد للمساهمة في إعمار درنة

- شوبار: ميزانية ليبيا تكفي إعادة إعمار درنة.. والمشكلة في سرقتها (فيديو)

17 بلدية مستهدفة لإعادة الإعمار

حضر ورشة العمل وكيل وزارة الحكم المحلي أبوبكر الزوي، ورئيس وأعضاء اللجنة التحضيرية، وعميد بلدية شحات، ومندوبو مكاتب الإسكان والمرافق بعدد من البلديات المستهدفة من الإعمار، ومتحدثون يمثلون العديد من المدن والمناطق المتضررة.

ودعت اللجنة عمداء 17 بلدية متضررة إلى تحديد متطلباتها واحتياجاتها لتلبية خطة الإعمار المقترحة، ومنها بلديات: شحات وسوسة والبيضاء والقيقب والمرج والساحل وجردس العبيد ووردامة وعمر المختار ومدور الزيتون والأبرق وتوكرة والمليطانية والأبيار وأم الرزم والقبة.

مشاركون في ورشة «إشراك الخبرات الليبية في إعمار درنة»، شحات، 21 أكتوبر 2023 (حكومة أسامة حماد)

مشاركون في ورشة «إشراك الخبرات الليبية في إعمار درنة»، شحات، 21 أكتوبر 2023 (حكومة أسامة حماد)