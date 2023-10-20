  • Alwasat News
Atwasat

شوبار: ميزانية ليبيا تكفي إعادة إعمار درنة.. والمشكلة في سرقتها (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 20 أكتوبر 2023, 10:22 مساء
شوبار: ميزانية ليبيا تكفي إعادة إعمار درنة.. والمشكلة في سرقتها (فيديو)
الناطق باسم «مبادرة القوى الوطنية الليبية» أثناء حديثه لبرنامج «اقتصاد بلس» المذاع على قناة «الوسط WTV» (لقطة مثبتة من فيديو: القناة)
alwasat radio

قال الناطق باسم «مبادرة القوى الوطنية الليبية» محمد شوبار إن الميزانية الليبية كافية لمواجهة تبعات كارثة الإعصار دانيال الذي ضرب مدينة درنة والمنطقة الشرقية، «لكن الميزانيات تعرضت للنهب والسرقة».

وأضاف شوبار، في تصريحات لبرنامج «اقتصاد بلس» المذاع على قناة «الوسط WTV»، الجمعة، أن المجتمعين الليبي والدولي فقدا الثقة في المسؤولين الليبيين، سواء حكومتي الشرق والغرب.

وتابع: «كارثة درنة خير دليل على أن السلطات فاشلة ولم تستطع مواجهة الأزمة وكانت هناك احتياجات لم تلبى حتى أن الموسم الدراسي لم يبدأ في درنة».

تشكيل حكومة جديدة ينهي أزمة إعادة الإعمار؟ 
وشدد شوبار على أن تشكيل سلطة جديدة (حكومة) تستطيع فرض الأمن وحل الأزمة بشكل كامل يسهل إعادة الإعمار، إذ يمكن لهذه الحكومة القوية أن تقوم بدور في إعادة بناء وإعمار درنة وغيرها من المناطق المتضررة.

- البنك الدولي يقدم تقييما شاملا لإعمار درنة والمناطق المنكوبة منتصف نوفمبر
- المنفي وتكالة يناقشان آلية إعادة إعمار درنة والمناطق المنكوبة
- «تغطية خاصة»: كيف سيقاوم ساسة ليبيا ضغوط الغرب لتوحيد إعادة الاعمار؟

نهب المساعدات قبل وصولها إلى المتضررين
واعتبر الناطق باسم «مبادرة القوى الوطنية الليبية» أن هذا التوجه هو القناعة الراسخة لدى المبعوث الأممي عبدالله باتيلي والتي كشف عنها في جلسة مجلس الأمن الأخيرة بشأن ليبيا.

ولفت إلى أن المبادرة طالبت بالتعامل مع السلطات المحلية في كل المدن المنكوبة لإيصال المساعدات، وذلك لأن مسؤولي الحكومات يقومون بنهب المساعدات، وهو ما كشفه الإعلام المحلي والدولي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

محمد زعبية: الاتحاد سينافس على كل البطولات

محمد زعبية: الاتحاد سينافس على كل البطولات
بايدن يطلب من «كونغرس» 105 مليارات دولار لدعم «إسرائيل» وأوكرانيا

بايدن يطلب من «كونغرس» 105 مليارات دولار لدعم «إسرائيل» وأوكرانيا
المنتخب الوطني يواجه المغرب في أولى مبارياته ببطولة شمال أفريقيا

المنتخب الوطني يواجه المغرب في أولى مبارياته ببطولة شمال أفريقيا
جعيدة: دوري شهداء درنة تجسيد للمحبة بين الليبيين

جعيدة: دوري شهداء درنة تجسيد للمحبة بين الليبيين
منظمة الصحة العالمية تُصدر إرشادات وتوصيات في شأن الاستخدام الطبي للذكاء الصناعي

منظمة الصحة العالمية تُصدر إرشادات وتوصيات في شأن الاستخدام الطبي للذكاء الصناعي
مكاسب فنية لـ«فرسان المتوسط» من مبارياته الودية الثلاث استعدادا لتصفيات مونديال 2026

مكاسب فنية لـ«فرسان المتوسط» من مبارياته الودية الثلاث استعدادا لتصفيات مونديال ...
الناشطة السويدية غريتا تونبرغ تتضامن مع غزة وفلسطين في مواجهة العدوان الإسرائيلي

الناشطة السويدية غريتا تونبرغ تتضامن مع غزة وفلسطين في مواجهة العدوان الإسرائيلي
لوحة لماغريت بيعت في مزاد باريسي لقاء 11 مليون يورو

لوحة لماغريت بيعت في مزاد باريسي لقاء 11 مليون يورو
النصر السعودي يضم جونيور نجل رونالدو لفريق البراعم

النصر السعودي يضم جونيور نجل رونالدو لفريق البراعم
النزوح من غزة إلى جنوب القطاع.. «أهوال القيامة» ترويها هاربات من الجحيم

النزوح من غزة إلى جنوب القطاع.. «أهوال القيامة» ترويها هاربات من الجحيم
رئيسة الحكومة الإيطالية تنفصل عن شريك حياتها

رئيسة الحكومة الإيطالية تنفصل عن شريك حياتها
جريدة «الوسط»: غزة توحد الليبيين.. وخلافات السياسيين تفرقهم

جريدة «الوسط»: غزة توحد الليبيين.. وخلافات السياسيين تفرقهم
رغم الحظر.. تظاهرة حاشدة في باريس دعما للفلسطينيين

رغم الحظر.. تظاهرة حاشدة في باريس دعما للفلسطينيين
روسيا: الفيتو الأميركي في الأمم المتحدة حول فلسطين ستكون له «تداعيات مروعة»

روسيا: الفيتو الأميركي في الأمم المتحدة حول فلسطين ستكون له «تداعيات مروعة»
فضائية مصرية: 31 دولة و3 منظمات دولية أكدت حضورها قمة القاهرة للسلام

فضائية مصرية: 31 دولة و3 منظمات دولية أكدت حضورها قمة القاهرة للسلام
دراسة: افتقار نماذج الذكاء الصناعي إلى «الشفافية»

دراسة: افتقار نماذج الذكاء الصناعي إلى «الشفافية»
الأمم المتحدة: 50 ألف امرأة حامل وسط القصف المستمر على غزة

الأمم المتحدة: 50 ألف امرأة حامل وسط القصف المستمر على غزة
«اقتصاد بلس»: سياسات تشجع على انخفاض الدينار الليبي

«اقتصاد بلس»: سياسات تشجع على انخفاض الدينار الليبي
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
دريجة لقناة «الوسط WTV»: عدم فتح الاعتمادات المستندية قد يؤدي لأزمة سيولة (فيديو)
دريجة لقناة «الوسط WTV»: عدم فتح الاعتمادات المستندية قد يؤدي ...
تسليم مركز رعاية صحية ومدرسة في تاورغاء
تسليم مركز رعاية صحية ومدرسة في تاورغاء
فنانون وإعلاميون يشاركون في وقفة لموظفي هيئة السينما ضد الاحتلال الإسرائيلي (صور)
فنانون وإعلاميون يشاركون في وقفة لموظفي هيئة السينما ضد الاحتلال ...
جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان يطلق برنامجًا لسد العجز المائي بتكلفة 6.3 مليار دينار
جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان يطلق برنامجًا لسد العجز المائي بتكلفة ...
ضبط 21 جالون بنزين معدة للتهريب بأحد المنازل في جالو
ضبط 21 جالون بنزين معدة للتهريب بأحد المنازل في جالو
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
قبيلة البراغثة توضح تفاصيل اشتباكات بنغازي: القيادة العامة استخدمت السلاح ولم تراع التراتبية العسكرية
قبيلة البراغثة توضح تفاصيل اشتباكات بنغازي: القيادة العامة ......
مراسل «بوابة الوسط»: الهزة الأرضية شعر بها سكان طرابلس وأحدثت هلعًا بين بعض السكان
مراسل «بوابة الوسط»: الهزة الأرضية شعر بها سكان طرابلس ......
افتتاح طريق رأس حسن في طرابلس (صور)
افتتاح طريق رأس حسن في طرابلس (صور)...
عبدالجليل يعلن حصيلة ضحايا اشتباكات بنغازي
عبدالجليل يعلن حصيلة ضحايا اشتباكات بنغازي...
معلومات متضاربة بشأن القبض على المهدي البرغثي.. واشتباكات في بنغازي
معلومات متضاربة بشأن القبض على المهدي البرغثي.. واشتباكات في......
المزيد
رغبة ليبية في الاستفادة من برامج معهد تدريب الجمارك التركية لتأهيل الموظفين
رغبة ليبية في الاستفادة من برامج معهد تدريب الجمارك التركية ......
شوبار: ميزانية ليبيا تكفي إعادة إعمار درنة.. والمشكلة في سرقتها (فيديو)
شوبار: ميزانية ليبيا تكفي إعادة إعمار درنة.. والمشكلة في ......
بالصور.. استمرار أعمال صيانة الطريق الساحلي باتجاه طرابلس
بالصور.. استمرار أعمال صيانة الطريق الساحلي باتجاه طرابلس...
ضبط 21 جالون بنزين معدة للتهريب بأحد المنازل في جالو
ضبط 21 جالون بنزين معدة للتهريب بأحد المنازل في جالو...
جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان يطلق برنامجًا لسد العجز المائي بتكلفة 6.3 مليار دينار
جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان يطلق برنامجًا لسد العجز المائي ......
المزيد