شوبار: ميزانية ليبيا تكفي إعادة إعمار درنة.. والمشكلة في سرقتها (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

قال الناطق باسم «مبادرة القوى الوطنية الليبية» محمد شوبار إن الميزانية الليبية كافية لمواجهة تبعات كارثة الإعصار دانيال الذي ضرب مدينة درنة والمنطقة الشرقية، «لكن الميزانيات تعرضت للنهب والسرقة».

وأضاف شوبار، في تصريحات لبرنامج «اقتصاد بلس» المذاع على قناة «الوسط WTV»، الجمعة، أن المجتمعين الليبي والدولي فقدا الثقة في المسؤولين الليبيين، سواء حكومتي الشرق والغرب.

وتابع: «كارثة درنة خير دليل على أن السلطات فاشلة ولم تستطع مواجهة الأزمة وكانت هناك احتياجات لم تلبى حتى أن الموسم الدراسي لم يبدأ في درنة».

تشكيل حكومة جديدة ينهي أزمة إعادة الإعمار؟

وشدد شوبار على أن تشكيل سلطة جديدة (حكومة) تستطيع فرض الأمن وحل الأزمة بشكل كامل يسهل إعادة الإعمار، إذ يمكن لهذه الحكومة القوية أن تقوم بدور في إعادة بناء وإعمار درنة وغيرها من المناطق المتضررة.

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نهب المساعدات قبل وصولها إلى المتضررين

واعتبر الناطق باسم «مبادرة القوى الوطنية الليبية» أن هذا التوجه هو القناعة الراسخة لدى المبعوث الأممي عبدالله باتيلي والتي كشف عنها في جلسة مجلس الأمن الأخيرة بشأن ليبيا.

ولفت إلى أن المبادرة طالبت بالتعامل مع السلطات المحلية في كل المدن المنكوبة لإيصال المساعدات، وذلك لأن مسؤولي الحكومات يقومون بنهب المساعدات، وهو ما كشفه الإعلام المحلي والدولي.