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إردوغان يتفق مع الدبيبة على تعزيز التعاون العسكري ويعلن الاستعداد للمساهمة في إعمار درنة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 21 أكتوبر 2023, 12:23 صباحا
إردوغان يتفق مع الدبيبة على تعزيز التعاون العسكري ويعلن الاستعداد للمساهمة في إعمار درنة
لقاء الدبيبة وإردوغان في إسطنبول، 20 أكتوبر 2023. (منصة «حكومتنا»)
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أعلن الرئيس التركي رجب إردوغان استعداد بلاده للمساهمة في إعادة إعمار درنة، وإتاحة الاستفادة من الخبرة التركية في التعامل مع الكوارث، وذلك خلال لقائه رئيس «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة، اليوم الجمعة، في قصر «وحيد الدين» في إسطنبول.

وقدم الدبيبة الشكر لتركيا «على ما قدمته خلال الكارثة التي شهدتها درنة وجميع المناطق المنكوبة شرق البلاد، مشيدا بدور فرق الإنقاذ وانتشال الجثث التركية»، حسبما نقلت منصة حكومتنا»، الجمعة.

«رفع كفاءة الجيش الليبي» محور نقاش بين إردوغان والدبيبة
وقالت المنصة إن الدبيبة وإردوغان اتفقا على «تعزيز التعاون في مجال التدريب العسكري ورفع كفاءة عناصر الجيش الليبي».

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رحلات الدبيبة إلى اسطنبول تتكرر 
حضر الاجتماع من الجانب التركي كلا من وزير الطاقة ألب أرسلان بيرقدار ، ورئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، ومستشار رئيس الوزراء.

وقبل أقل من خمسين يومًا، وبالتحديد في الثاني من سبتمبر الماضي، التقى الدبيبة إردوغان في قصر وحيد الدين بمدينة اسطنبول، حيث بحثا عددا من الملفات السياسية والأمنية منها إجراء الانتخابات، وتأمين طرابلس. 

كما شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة في حفل تنصيب إردوغان رئيسا لتركيا لولاية جديدة في الثالث من يونيو الماضي.

قبل ذلك، في التاسع والعشرين من أبريل، حضر الدبيبة فعاليات مهرجان «تكنوفيست» في مطار أتاتورك باسطنبول.

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