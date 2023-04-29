شاهد: الدبيبة يشارك في مهرجان «تكنوفيست» بحضور إردوغان

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة الموقتة، اليوم السبت، إن مشاركته في فعاليات مهرجان «تكنوفيست» بتركيا، «تأكيد على العلاقات التاريخية التي تجمع بين ليبيا وتركيا وشعبي البلدين».

وأشاد الدبيبة، وفق تسجيل مصور بثته منصة «حكومتنا»، «بدور الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في بناء تركيا الحديثة التي تمثل نموذجا للدولة الناجحة، القادرة على خدمة أهلها ووطنها».

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مهرجان «تكنوفيست»

ويشارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية في مهرجان «تكنوفيست» الذي انطلقت نسخته السابعة بمطار أتاتورك في مدينة إسطنبول، أول من أمس الخميس. ويحتضن المهرجان مسابقات وعروضا جوية وحفلات موسيقية وحلقات حوار وفعاليات أخرى حول التكنولوجيا حتى الأول مايو المقبل.

ويشرف «وقف فريق التكنولوجيا التركي» على تنظيم المهرجان، بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا، على أرض مطار أتاتورك بالشطر الأوروبي لإسطنبول.

الدبيبة يلقي كلمة في فعاليات مهرجان «تكنوفيست» بتركيا، 29 أبريل 2023. (لقطة مثبتة من تسجيل مصور)