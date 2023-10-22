«يونيسف»: تأهيل 11 مدرسة في البيضاء وشحات لمساعدة طلاب درنة على بدء العام الدراسي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن فرع منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» في ليبيا بدء عمليات إعادة تأهيل 11 مدرسة في كل من البيضاء وشحات للمساعدة في إعادة طلاب درنة للمدارس.

وقال فرع المنظمة في بيان اليوم الأحد إنه يعمل منذ أزمة الفيضانات الأخيرة على ضمان عودة الأطفال إلى المدرسة بأمان واستئناف تعليمهم.

موعد إعادة فتح المدارس لم يتقرر بعد

وأضاف: «من خلال التقييمات السريعة للمدارس المتضررة جراء الفيضانات، جرى البدء في عمليات تنظيف وإعادة تأهيل 11 مدرسة في البيضاء وشحات لمساعدة وزارة التربية التعليم في إعادة فتح هذه المدارس في الوقت المناسب لبدء العام الدراسي في درنة».

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وأشارت المنظمة إلى أنها تعمل على توفير الأثاث الصفي الأساسي، بما في ذلك مكاتب الطلاب والمعلمين، والسبورات البيضاء لاستبدال تلك التي تضررت بسبب الفيضانات.

جانب من أعمال صيانة مدراس شحات والبيضاء لمساعدة طلاب درنة على بدء العام الدراسي. (يونيسف ليبيا)

جانب من أعمال صيانة مدراس شحات والبيضاء لمساعدة طلاب درنة على بدء العام الدراسي. (يونيسف ليبيا)

جانب من أعمال صيانة مدراس شحات والبيضاء لمساعدة طلاب درنة على بدء العام الدراسي. (يونيسف ليبيا)