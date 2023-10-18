  • Alwasat News
Atwasat

«يونيسف» تعلن حاجتها لـ26 مليون دولار لمساعدة 250 ألفًا من متضرري «دانيال»

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الأربعاء 18 أكتوبر 2023, 03:06 مساء
«يونيسف» تعلن حاجتها لـ26 مليون دولار لمساعدة 250 ألفًا من متضرري «دانيال»
مساعدات تقدمها منظمة «يونيسف» للمتضررين من العاصفة «دانيال» في ليبيا. (الإنترنت)
alwasat radio

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» حاجتها إلى تمويل بقيمة 26.5 مليون دولار لمساعدة 250 ألف شخص من المتضررين من العاصفة «دانيال» في شرق ليبيا خلال الفترة من سبتمبر الماضي حتى يونيو من العام 2024.

وأكدت في خطتها للاستجابة الإنسانية للمتضررين من الفيضانات في شرق ليبيا حتى يونيو العام 2024، منشورة أمس الثلاثاء، أنها بحاجة إلى تمويل إجمالي بقيمة 26.5 مليون دولار، جمعت منها 6 ملايين و400 ألف دولار فقط، ما يترك فجوة كبيرة في التمويل المطلوب بقيمة 20 مليون دولار.

وأوضحت أنها تستهدف مساعدة 250 ألف شخص على الأقل للوصول إلى المياه النظيفة والإمدادات الأساسية في المناطق المنكوبة، إضافة إلى مساعدة 250 ألف طفل وسيدة حامل ومرضع للاستفادة من خدمات الرعاية الصحية الأساسية، وإمدادات التغذية الأساسية.

كما تستهدف مساعدة 75 ألف طفل وذويهم للاستفادة من برامج الحماية المصممة للأطفال، ومساعدة 75 ألف طالب ومعلم للاستفادة من الإمدادات التعليمية والخدمات، والوصول إلى خدمات التعليم الرسمي وغير الرسمي.

ولفتت إلى وجود أكثر من 42 ألف نازح داخليًا جراء الفيضانات والسيول الغزيرة التي صاحبت مرور العاصفة «دانيال» في شرق ليبيا، بينهم ما لا يقل عن 16 ألف طفل، مؤكدة أن الوضع في المناطق المنكوبة لا يزال هشًا بعد مرور أكثر من شهر على الكارثة.

100 ألف شخص في درنة بحاجة لمساعدات عاجلة
ولفتت «يونيسف» إلى أن مدينة درنة كانت الأكثر تضررًا بالعاصفة «دانيال»، التي تركت أكثر من 100 ألف شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة، مع تدمر البنية التحتية والخدمات الأساسية.

وتأثرت آلاف الأفراد والأسر في خمس مقاطعات و15 بلدية، منهم ما لا يقل عن 40% من الأطفال. وقد عجلت الكارثة بنزوح واسع النطاق، حيث بلغ عدد النازحين الجدد 42 نازحًا داخليًا، بما في ذلك أكثر من 16 طفل.

«يونيسيف»: 17 ألف طفل من بين النازحين بسبب العاصفة «دانيال»
سويسرا تدعم برامج «يونيسيف» في ليبيا بـ800 ألف دولار

ولفتت إلى انفصال عديد من الأطفال عن عائلاتهم، ما يترك الكثير منهم، خصوصًا الفتيات في خطر ودون حماية.

ويواجه السكان المتضررون من العواصف في مناطق مثل درنة، حيث دمرت الفيضانات ما يقرب من 30% من المدينة، آثارًا نفسية واجتماعية حادة، لا سيما بين الأطفال إلى جانب التهديدات الملموسة، مثل الذخائر القديمة غير المنفجرة التي تلوث المناطق المتضررة.

النظام الصحي مصدر قلق
وأعربت «يونيسف» عن قلقها على وجه الخصوص بشأن وضع القطاع الصحي في المناطق المتضررة، لافتة إلى تدمر البنية التحتية الأساسية من مستشفيات وطرف وغيرها.

وقالت: «يشكل النظام الصحي على وجه الخصوص مصدر قلق كبير، حيث أصبحت العديد من المرافق الأساسية الآن غير عاملة. وكان أكثر من 60% من المرافق التي جرى تقييمها معطلاً أو يعمل بشكل جزئي، وتُوفي 101 من العاملين في مجال الصحة».

وأضافت: «كما تأثرت أنظمة المياه والصرف الصحي بشدة. على سبيل المثال، في درنة وحدها، نصف آبارها الثمانية عشرة معطلة عن العمل، أو مدمرة أو متضررة. ولحقت أضرار جسيمة بأنظمة الصرف الصحي، مما أدى إلى تفاقم المخاوف من حدوث أزمة صحية واسعة النطاق».

وتابعت: «عانت المؤسسات التعليمية في مختلف البلديات بشدة. ومن بين المدارس المتضررة البالغ عددها 117 مدرسة، تعرضت 44 مدرسة لأضرار جسيمة ودُمرت 4 أخرى».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير حليم - مجزرة مستشفى الأهلي المعمداني في غزة

كاريكاتير حليم - مجزرة مستشفى الأهلي المعمداني في غزة
السيسي: ما يحدث في غزة محاولة مرفوضة لدفع الفلسطينيين للهجرة إلى مصر

السيسي: ما يحدث في غزة محاولة مرفوضة لدفع الفلسطينيين للهجرة إلى مصر
بعد مجزرة مستشفى المعمداني.. الأزهر الشريف يوجه نداء إلى الأمة العربية والإسلامية

بعد مجزرة مستشفى المعمداني.. الأزهر الشريف يوجه نداء إلى الأمة العربية ...
«فرانس برس»: عشرات المتظاهرين يحاولون اقتحام السفارة الإسرائيلية في عمان

«فرانس برس»: عشرات المتظاهرين يحاولون اقتحام السفارة الإسرائيلية في عمان
شاهد.. القاضي يسجل لليبيا والنيجر تتعادل في ثاني وديات «الفرسان» مع «ميتشو»

شاهد.. القاضي يسجل لليبيا والنيجر تتعادل في ثاني وديات «الفرسان» مع «ميتشو»
اتحاد الكرة الليبي يجمد مشاركة فرق نادي دارنس ويحفظ مكانه في الممتاز

اتحاد الكرة الليبي يجمد مشاركة فرق نادي دارنس ويحفظ مكانه في الممتاز
غزة هيروشيما جو بايدن!

غزة هيروشيما جو بايدن!
مجلس الأمن يرفض مشروع قرار روسيًا يدعو لوقف فوري لإطلاق النار بغزة

مجلس الأمن يرفض مشروع قرار روسيًا يدعو لوقف فوري لإطلاق النار بغزة
تشييع جثمان الطفل الفلسطيني وديع الفيوم ضحية الكراهية في أميركا

تشييع جثمان الطفل الفلسطيني وديع الفيوم ضحية الكراهية في أميركا
«الحقيقة التي لا توصف عن المأساة الليبية»

«الحقيقة التي لا توصف عن المأساة الليبية»
أبرز ما جاء في إحاطة ممثلي الدول في مجلس الأمن حول ليبيا

أبرز ما جاء في إحاطة ممثلي الدول في مجلس الأمن حول ليبيا
نص إحاطة باتيلي إلى مجلس الأمن بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا (16 أكتوبر 2023)

نص إحاطة باتيلي إلى مجلس الأمن بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا (16 أكتوبر 2023)
كولومبيا تطلب من السفير الإسرائيلي الاعتذار ومغادرة أراضيها

كولومبيا تطلب من السفير الإسرائيلي الاعتذار ومغادرة أراضيها
باتيلي يطلع مجلس الأمن على ملاحظات البعثة الأممية بشأن القوانين الانتخابية

باتيلي يطلع مجلس الأمن على ملاحظات البعثة الأممية بشأن القوانين الانتخابية
الاحتلال: لا وقف إطلاق نار أو مساعدات إنسانية لغزة مقابل إخراج الأجانب

الاحتلال: لا وقف إطلاق نار أو مساعدات إنسانية لغزة مقابل إخراج الأجانب
اتحاد الكرة يستحدث «بطولة الرديف» لأندية الدوري الممتاز

اتحاد الكرة يستحدث «بطولة الرديف» لأندية الدوري الممتاز
الخرطوم ثكنة عسكرية بعد ستة أشهر من الحرب.. وبورتسودان «عاصمة بديلة»

الخرطوم ثكنة عسكرية بعد ستة أشهر من الحرب.. وبورتسودان «عاصمة بديلة»
«بوابة الوسط» تستعرض نظام الدوري الليبي الممتاز الـ«49» قبل قرعة الإثنين

«بوابة الوسط» تستعرض نظام الدوري الليبي الممتاز الـ«49» قبل قرعة الإثنين
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
«الداخلية» تطلق حملة لضبط المخالفات المتسببة في الحوادث المرورية
«الداخلية» تطلق حملة لضبط المخالفات المتسببة في الحوادث المرورية
تراجع الدولار واليورو والإسترليني في السوق الموازية
تراجع الدولار واليورو والإسترليني في السوق الموازية
العثور على كميات كبيرة من مخلفات الحرب في مقر شركة جنوب سبها (صور)
العثور على كميات كبيرة من مخلفات الحرب في مقر شركة جنوب سبها ...
الكوني يبحث مبادرته العمل بنظام المحافظات مع مدير مجلس التطوير الاقتصادي
الكوني يبحث مبادرته العمل بنظام المحافظات مع مدير مجلس التطوير ...
الدبيبة يندد بـ«الإبادة الجماعية» في غزة.. ويدعو إلى موقف عربي «حازم»
الدبيبة يندد بـ«الإبادة الجماعية» في غزة.. ويدعو إلى موقف عربي ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
قبيلة البراغثة توضح تفاصيل اشتباكات بنغازي: القيادة العامة استخدمت السلاح ولم تراع التراتبية العسكرية
قبيلة البراغثة توضح تفاصيل اشتباكات بنغازي: القيادة العامة ......
مراسل «بوابة الوسط»: الهزة الأرضية شعر بها سكان طرابلس وأحدثت هلعًا بين بعض السكان
مراسل «بوابة الوسط»: الهزة الأرضية شعر بها سكان طرابلس ......
عبدالجليل يعلن حصيلة ضحايا اشتباكات بنغازي
عبدالجليل يعلن حصيلة ضحايا اشتباكات بنغازي...
افتتاح طريق رأس حسن في طرابلس (صور)
افتتاح طريق رأس حسن في طرابلس (صور)...
معلومات متضاربة بشأن القبض على المهدي البرغثي.. واشتباكات في بنغازي
معلومات متضاربة بشأن القبض على المهدي البرغثي.. واشتباكات في......
المزيد
تركيا تعيد النظر في مذكرة تفاهم مثيرة للجدل مع ليبيا
تركيا تعيد النظر في مذكرة تفاهم مثيرة للجدل مع ليبيا...
إنشاء مصفاة وخط غاز بالجنوب في مشاورات الكوني وعون
إنشاء مصفاة وخط غاز بالجنوب في مشاورات الكوني وعون...
«يونيسف» تعلن حاجتها لـ26 مليون دولار لمساعدة 250 ألفًا من متضرري «دانيال»
«يونيسف» تعلن حاجتها لـ26 مليون دولار لمساعدة 250 ألفًا من ......
الدبيبة يندد بـ«الإبادة الجماعية» في غزة.. ويدعو إلى موقف عربي «حازم»
الدبيبة يندد بـ«الإبادة الجماعية» في غزة.. ويدعو إلى موقف ......
الكوني يبحث مبادرته العمل بنظام المحافظات مع مدير مجلس التطوير الاقتصادي
الكوني يبحث مبادرته العمل بنظام المحافظات مع مدير مجلس ......
المزيد