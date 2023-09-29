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«يونيسف»: نزوح أكثر من 16 ألف طفل بسبب فيضانات ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 29 سبتمبر 2023, 12:58 صباحا
«يونيسف»: نزوح أكثر من 16 ألف طفل بسبب فيضانات ليبيا
آثار دمار خلفته العاصفة «دانيال» في درنة. (أرشيفية: الإنترنت)
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قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) إن أكثر من 16 ألف طفل في شرق ليبيا نزحوا بعد أعنف عاصفة مسجلة في تاريخ أفريقيا، مشيرة إلى أن سلامتهم النفسية والاجتماعية على المحك، خاصة أن «هناك عددًا أكبر بكثير من الأطفال تأثروا بسبب نقص الخدمات الأساسية، مثل الصحة والتعليم وإمدادات المياه الصالحة للشرب».

وضربت العاصفة «دانيال» شرق ليبيا في العاشر من سبتمبر، وخلّفت فيضانات ودمارًا واسع النطاق في أعقابها في درنة والبيضاء وسوسة والمرج وشحات تاكنس، وبطة، وطلميثة وبرسس وتوكرة والأبيار.

وأكدت «يونيسف»، في بيان اليوم الخميس، أنها تعمل مع السلطات والشركاء منذ بداية المأساة للاستجابة للاحتياجات العاجلة للأطفال والأسر في المناطق المتضررة.

مسؤولة في «يونيسف»: رأيت في درنة الأطفال لا ينامون
وقالت المديرة الإقليمية للمنظمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أديل خضر، والتي عادت من زيارة إلى البيضاء ودرنة: «لقد رأيت الخسائر المدمرة التي خلفتها الفيضانات على الأطفال والعائلات. التقيت بعائلات تعاني من عبئ نفسي كبير وتحدّثت إلى أطفال يعانون من ضيق نفسي شديد، العديد منهم لا ينامون وغير قادرين على التفاعل واللعب. لا تزال ذكرى ما حدث تطارد أحلامهم وأفكارهم. لقد حان الوقت للتركيز على التعافي، بما في ذلك دعم إعادة فتح المدارس، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي، وإعادة تأهيل مرافق الرعاية الصحية الأولية، وإعادة تأهيل شبكات المياه. المأساة لم تنتهي، يجب ألا ننسى أطفال درنة والبيضاء».

وتابع البيان: «في حين أن عدد الضحايا من الأطفال لم يتأكد بعد، إلا أن يونيسف تخشى أن مئات الأطفال فقدوا حياتهم في الكارثة، بالنظر إلى أن الأطفال يشكلون حوالي 40% من السكان».

وأضافت أن الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبُنى التحتية الصحية والتعليمية تعني أن الأطفال يواجهون مرة أخرى المزيد من تعطيل تعلمهم وخطر تفشي الأمراض المميتة. في المنطقة المتضررة، دُمّرت 4 وتضررت 80 مدرسة بشكل جزئي من أصل 117 مدرسة تأثرت، بينما تأوي بعضها عائلات نازحة، بحسب البيان.

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«يونيسف»: الأمراض المنقولة بالمياه تشكل مصدر قلق متزايد
وحذرت المنظمة من أن الأمراض المنقولة بالمياه تشكل مصدر قلق متزايد بسبب مشاكل إمدادات المياه، والأضرار الكبيرة التي لحقت بمصادر المياه وشبكات الصرف الصحي، وخطر تلوث المياه الجوفية، مشيرة إلى تقديرات في درنة وحدها تتحدث عن تضرر 50% من شبكات المياه.

وأشارت المنظمة إلى المساعدات التي قدمتها لدعم الأطفال في شرق ليبيا بشكل فاعل منذ اليوم الثاني من الأزمة، حيث جرى تسليم 65 طنًا متريًا من إمدادات الإغاثة إلى المناطق المتضررة، بما في ذلك الإمدادات الطبية لـ 50 ألف شخص لمدة ثلاثة أشهر، ومستلزمات النظافة الخاصة بالعائلات لحوالي 17 ألف شخص، و500 مجموعة ملابس شتوية للأطفال، و200 حزمة أدوات مدرسية و32 ألف مجموعة أقراص تنقية المياه. كما أرسلت اليونيسف فرق حماية الأطفال والدعم النفسي والاجتماعي المتنقلة لمساعدة الأطفال على التغلب على الخسائر النفسية الناجمة عن الكارثة.

«يونيسف»: تلقينا 25% من التمويل المطلوب للاستجابة الإنسانية
وأضافت خضر عقب زيارتها للمناطق المتضررة من الفيضانات: «بينما نواصل جهود الاستجابة المنقذة للحياة، نناشد أيضًا السلطات والجهات المانحة للاستثمار في التعافي طويل المدى الذي يتسّم بالإنصاف والمرونة والتركيز على الأطفال».

وأعادت «يونيسف» نداء الاستجابة الإنسانية الذي أطلقته بقيمة 6.5 مليون دولار أميركي لدمج جهود التعافي الأوليّة مع التركيز على التعليم والصحة والمياه، لافتة إلى أنها تلقت حتى الآن حوالي 25% من هذا التمويل الذي تشتد الحاجة إليه.

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