مهلبية بالأيس كريم في خطوات سهلة وسريعة

القاهرة - بوابة الوسط

المهلبية من الحلويات ذات المذاق الذي لا يقاوم وشكلها شهي ولذيذ وهي من الأصناف المرغوبة في فصل الصيف لنكهتها المميزة والباردة، بالإضافة إلى كونها طبقا جيدا للأطفال أيضا وليس الكبار فقط. تعرفي على طريقة عملها في خطوات سهلة وسريعة، حسب موقع «مطبخ سيدتي».

المكونات:

- 4 أكواب من الحليب (كامل الدسم).

- 2 كوب كريمة.

- 4 ملاعق كبيرة سكر.

- 3 ملاعق كبيرة من النشاء.

- ربع ملعقة صغيرة مستكة (مطحونة).

- ربع كوب من الفستق (مجروش).

- أيس كريم بنكهة الفانيليا أو حسب الرغبة.

طريقة التحضير:

- يُسخن الحليب والسكر على نار هادئة مع التقليب حتى يذوب السكر تماما.

- تذوب النشا في الكريمة الباردة وتقلب جيدا.

-مهلبية بالتمر والشوكولاتة البيضاء

-مهلبية الكراميل السريعة

- يصب خليط الكريمة والنشا فوق الحليب مع الاستمرار في التقليب حتى يغلظ القوام ثم ترفع من على النار وتضاف المستكة.

- تصب المهلبية في أكواب فردية وتترك لتبرد تماما قبل إضافة الأيس كريم والفستق.