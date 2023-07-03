مهلبية الكراميل السريعة

القاهرة - بوابة الوسط

عادة ما نفضل تناول الحلويات الباردة في أيام الصيف لنتغلب بها على حرارة الجو، لذلك نقدم لك طريقة تحضير مهلبية الكراميل السريعة. تعلميها معنا وأعديها في مطبخك بسهولة وقدميها لعائلتك باردة وستنال استحسان الجميع. وفقًا لموقع «شهية».

المكونات

كوب سكر.

كوب حليب.

1/2 كوب نشا.

ملعقة كبيرة زبدة.

ملعقة صغيرة فانيليا.