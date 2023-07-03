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مهلبية الكراميل السريعة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 03 يوليو 2023, 01:24 مساء
مهلبية الكراميل السريعة
تعلمي طريقة تحضير مهلبية الكراميل السريعة وقدميها لعائلتك باردة (الإنترنت)
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عادة ما نفضل تناول الحلويات الباردة في أيام الصيف لنتغلب بها على حرارة الجو، لذلك نقدم لك طريقة تحضير مهلبية الكراميل السريعة. تعلميها معنا وأعديها في مطبخك بسهولة وقدميها لعائلتك باردة وستنال استحسان الجميع. وفقًا لموقع «شهية».

المكونات
كوب سكر.
كوب حليب.
1/2 كوب نشا.
ملعقة كبيرة زبدة.
ملعقة صغيرة فانيليا.

طريقة التحضير
- لتحضير صوص الكراميل سخني السكر على النار حتى يذوب ويبدأ لونه بالتغيير إلى البني.
- ثم قومي بإضافة الزبدة على السكر وضعيه على النار.
- ذوبي الفانيليا مع الحليب وقومي بإضافة نصف كمية الحليب إلى خليط الكراميل وقلبي الخليط على النار.
- ذوبي النشا في المتبقي من الحليب وأضيفي على خليط الكراميل.
- استمري في تقليب الخليط على النار حتى يغلي ويغلظ القوام، وصبي الكراميل في كاسات التقديم واحفظيها في الثلاجة قبل التقديم.

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