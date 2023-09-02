مهلبية بالتمر والشوكولاتة البيضاء

القاهرة - بوابة الوسط

مهلبية بالتمر وصفة مميزة تحضر بطريقة سهلة وسريعة من الحليب والنشا والشوكولاتة البيضاء والحليب المكثف المحلى، وتزين بالشوكولاتة والبلح المقطع. تعلمي طريقة تحضيرها في دقائق معدودة، وفقا لموقع «الوصفة».

المكونات

لتر حليب كامل الدسم

200 غرام حليب مكثف محلى

¼ كوب بلح مخلي من البذور ومقطع

4 ملاعق كبيرة من نشا الذرة

3 ملاعق كبيرة من الشوكولاتة البيضاء المبشورة

2 ملعقة كبيرة سكر

طريقة التحضير

- نضيف النشا إلى كوب من الحليب، ونحركهما حتى تمام الذوبان، ثم نضع باقي الحليب في وعاء على نار متوسطة، ونضيف إليه السكر والشوكولاتة البيضاء وخليط الحليب والنشا، ونستمر في التحريك بعد الغليان لـ5 دقائق، حتى يثخن القوام، ثم نرفعه عن النار، ونضيف الحليب المكثف.

- نحرك المكونات ثم نسكب المهلبية المحضرة في أكواب التقديم، ونتركها تبرد قليلاً، ثم ندخلها الثلاجة، حتى تبرد تماماً، ثم نخرجها، ونزينها بالشوكولاتة البيضاء والتمر، لتصبح جاهزة للتقديم.