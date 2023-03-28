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كباب حلة حار وكنافة بالمانجو على مائدتك سادس أيام رمضان

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 28 مارس 2023, 09:58 صباحا
كباب حلة حار وكنافة بالمانجو على مائدتك سادس أيام رمضان
مجموعة من الوجبات الشهية السهلة التحضير على مائدتك في رمضان (الإنترنت)
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نقدم إليكِ مجموعة من الوجبات يمكنكِ الاختيار منها لتحضير طعام أسرتكِ في سادس أيام الشهر الكريم، تعرفي إليها معنا.

سلطة الدجاج
نقدم إليك أسهل طريقة لتحضير سلطة الدجاج على الطريقة الإيطالية.
مكونات السلطة
ورق غار
صدر دجاج من دون الجلد 250 غراما
5 أكواب خس مقطع
بصل أخضر مقطع إلى شرائح
طماطم كرزية صغيرة
جبن بارميزان مبشور (ملعقتان كبيرتان).
الصلصة
عصير ليمون
نصف كوب خل أبيض
ربع كوب ملح
سكر (ملعقة صغيرة)
خردل (نصف ملعقة صغيرة)
زعتر
بابريكا (نصف ملعقة صغيرة)
زيت زيتون (ملعقة كبيرة).

طريقة التحضير
- اخلطي كل مكونات الصلصة في وعاء وضعيها في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل.
- اسلقي الدجاج في قِدر مليء بالماء مع ورقتي الغار على نار خفيفة إلى أن ينضج، ثم صفيه من الماء واتركيه جانبا ليبرد رتبي الخضار على طبق التقديم.
- قطعي الدجاج المسلوق بالطول ثم ضعيه على الخضار ثم رشي الجبن على وجه السلطة ثم أضيفي الصلصة، وتصبح جاهزة للتقديم.

كباب حلة بالفلفل الحار
تعرفي معنا إلى طريقة رائعة لتقديم اللحم وهي كباب حلة بالفلفل الحار من المطبخ المصري، حسب «شملولة».
المكونات
كيلو لحم، مكعبات.
خمس ثمرات بصل مقطعة.
2 فص ثوم مهروس.
قرن فلفل أخضر حار مفروم.
1/2 كوب كبير شوربة لحم.
ملح.
فلفل أسود مطحون.

طريقة التحضير
في إناء على نار متوسطة يسخن الزيت.
نضع اللحم في الزيت ويقلب حتى يتغير لونه ثم تضاف حلقات البصل والثوم والفلفل الحار.
تتبل مكعبات اللحم بالملح والفلفل ويقلب ثم نضع الشوربة ونقلب مرة أخرى.
يترك كباب الحلة على نار متوسطة حتى ينضج ثم تضاف الشوربة عندما تجف من الإناء حتى لا يحترق اللحم.

معكرونة بالصلصة الحمراء
نقدم إلى محبي المعكرونة والأكلات الإيطالية هذه الوصفة السهلة لتحضير المعكرونة بالصلصة الحمراء.
المكونات
معكرونة بيني.
ثلاث ملاعق صغيرة أوريغانو.
ثلاثة فصوص ثوم مفروم.
1/2 ملعقة صغيرة فلفل أحمر حار.
2 ملعقة صغيرة خل.
رشة ملح.
رشة فلفل أسود مطحون.
2 ملعقة زيت نباتي.
طماطم معلبة.
ملعقة صغيرة زعتر.

طريقة التحضير
سخني الزيت في قدر على النار ثم أضيفي الأوريغانو، والزعتر، والثوم والفلفل الأحمر الحار.
قلبي المكونات ثم أضيفي علبة الطماطم.
أزيلي غطاء القدر واتركي المكونات تغلي ثم حركي المكونات بملعقة كبيرة.
نكهي بالملح والفلفل الأسود المطحون والخل.
اسلقي المعكرونة في قدر من الماء المملح بحسب التعليمات الموجودة على عبوتها.
أضيفي بعدها الباستا إلى قدر الصلصة، قلبي المكونات معا لدقيقتين ثم قدمي الطبق ساخنا.

كنافة بالمانجو
أصبحت الكنافة بالمانجو خلال السنوات الأخيرة من أشهر الحلويات والأكثر طلبا خلال شهر رمضان، إليكِ طريقة تحضيرها وفقا لموقع «أطيب طبخة».
المكونات
1/2 كيلو كنافة.
4 ملاعق كبيرة زبد.
1/2 كوب سكر.
500 غرام من المانجو المجمد والمقطع مكعبات.
مقادير الكريمة
كوبا لبن.
بيضة.
نصف كوب سكر.
ثلاث ملاعق دقيق.
ربع كيلو كريمة لباني.

طريقة التحضير
- في إناء أضيفي اللبن إلى البيض والدقيق وقلبيها جيدا ثم ارفعي المقدار على النار وقلبيه جيدا حتى يصبح المزيج غليظ القوام واتركيه ليبرد.
- اخفقي الكريمة اللباني حتى تتماسك ثم أضيفيها للمزيج، افردي الكنافة وافركيها بالزبد والسكر جيدا حتى تتشربهما، ولا تنسي تسخين الفرن حتى تنتهي من تحضير الكنافة.
- أحضري صينيتين متماثلتي الحجم وادهنيهما بالزبد، ثم قسمي الكنافة إلى جزأين متساويين وافردي كل نصف في صينية ثم أدخليهما الفرن.
- عندما يتغير لون الكنافة إلى الذهبي أخرجي الصينيتين من الفرن ثم أضيفي لهما العسل الخاص بالحلويات.
- نترك الكنافة لتبرد وعند التقديم تقلب الصينية الأولى في طبق التقديم وتزين بالكريمة مع رص قطع المانجو.
- نضيف الكنافة المجهزة بالصينية الثانية فوق الأولى بحرص شديد ثم نزينها بالكريمة والمانجو على الوجه، وتصبح جاهزة للتقديم.

سلطة دجاج (الإنترنت)
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كباب حلة (الإنترنت)
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