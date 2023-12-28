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ماكرون يدعو مجددا إلى «وقف إطلاق نار مستدام» في غزة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 28 ديسمبر 2023, 12:51 صباحا
ماكرون يدعو مجددا إلى «وقف إطلاق نار مستدام» في غزة
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. (أرشيفية: الإنترنت)
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جدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، خلال اتصال هاتفي مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي اليميني بنيامين نتانياهو، الدعوة إلى «وقف إطلاق نار مستدام» في غزة مع استمرار ارتفاع حصيلة الضحايا المدنيين، بحسب الرئاسة الفرنسية.

وأضاف الإليزيه في بيان نقلته وكالة «فرانس برس» أن «فرنسا ستعمل خلال الأيام المقبلة، بالتعاون مع الأردن، على تنفيذ عمليات إنسانية في غزة».

وأعربت وزارة الخارجية الفرنسية الثلاثاء عما وصفته بـ«قلقها العميق من إعلان السلطات الإسرائيلية تكثيف القتال في غزة وإطالة أمده» في إطار العدوان الإسرائيلي ضد قطاع غزة. 

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وجددت الوزارة في بيان دعوة باريس «إلى هدنة إنسانية فورية تؤدي الى وقف لإطلاق النار»، مستنكرة «القصف الممنهج الذي أدى مجددا الى سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين في الأيام الأخيرة».

المرصد «الأورومتوسطي»: آلاف الضحايا تحت الأنقاض وحصيلة الشهداء تتجاوز 30 ألفا بينهم 11 ألف طفل
وتواصل قوات الاحتلال حملة عسكرية عنيفة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، بدعم من الولايات المتحدة والدول الأوروبية، وسط عجز المؤسسات الدولية عن وقف الحرب التي أودت بحياة الآلاف.

وتسببت الحرب على غزة خلال ثلاثة أشهر في استشهاد أكثر من 30 ألف فلسطيني من بينهم ما لا يقل عن 11 ألف طفل، بحسب المرصد «الأورومتوسطي» لحقوق الإنسان.
 

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