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المحكمة العليا الأميركية ترفض البت بسرعة بشأن حصانة ترامب الرئاسية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 23 ديسمبر 2023, 05:08 مساء
المحكمة العليا الأميركية ترفض البت بسرعة بشأن حصانة ترامب الرئاسية
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب خلال إحدى جلسات محاكمته المدنية بتهمة الاحتيال في 17 أكتوبر 2023 في نيويورك. (أ ف ب)
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رفضت المحكمة العليا الأميركية أمس الجمعة إصدار حكم عاجل في قضية الحصانة الرئاسية لدونالد ترامب عندما حاول إلغاء نتائج انتخابات 2020، مما يشكل هدية للرئيس الجمهوري السابق الذي يأمل في أن يتمكن بذلك من تأجيل بدء محاكمته.

ويفترض أن يحاكم الملياردير المتهم في 4 قضايا جنائية والساعي للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات نوفمبر 2024 اعتبارًا من مارس على خلفية محاولته قلب نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 التي خسرها أمام الديمقراطي جو بايدن، بحسب «فرانس برس».

ويحاول محاموه بشتى الوسائل تغيير الجدول الزمني القضائي لتجنب تزامنه مع الجدول الرئاسي، إذ تبدأ الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في يناير وقد تستمر حتى يونيو. 

«سرقة» الانتخابات
وكرر ترامب على منصته «تروث سوشال» الجمعة قناعته بأنه يتمتع «بالتأكيد بالحق في الحصانة الرئاسية»، مؤكدا أن «من حقه وواجبه» التحرك في مواجهة ما يعتبره «سرقة» الانتخابات منه، علما بأنه لم يقدّم دليلا على ذلك.

ومن الحجج التي قدمها محامو ترامب أن الأخير يتمتع بـ«حصانة مطلقة» إزاء كل ما قام به أثناء وجوده في البيت الأبيض، ولهذا السبب لا يمكن ملاحقته. ورفضت القاضية تانيا تشوتكان التي ستترأس جلسات المحاكمة الفدرالية طلبا أول لتأكيد الحصانة مطلع ديسمبر، معتبرة أنه لا وجود لنص يحمي رئيسا سابقا من ملاحقات جنائية.

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ورفع محامو ترامب القضية إلى الاستئناف، لكن هذه المرحلة الإضافية التي ستبدأ في التاسع من يناير، قد تستغرق أسابيع ويمكن أن تؤدي في نهاية المطاف إلى تأجيل بدء محاكمة الرئيس السابق. وفي منتصف ديسمبر، لجأ المدعي الفدرالي جاك سميث إلى المحكمة الأميركية العليا، طالباً من أعلى هيئة قضائية في البلاد النظر مباشرة في هذه المسألة من دون انتظار قرار محكمة الاستئناف.

ورفضت ذلك المحكمة العليا ذات الأغلبية المحافظة والتي عيّن ترامب عددا من أعضائها. وأثار القرار ارتياح الرئيس السابق الذي قال إنه ينتظر بفارغ الصبر عرض حججه على محكمة الاستئناف.

ولم تذكر المحكمة العليا يوما بشكل صريح ما إذا كان الرئيس السابق يتمتع بالحصانة من أي ملاحقات جنائية. ورفض قضاة محاكم أدنى محاولات مماثلة لتأكيد الحصانة الرئاسية لترامب. وما يزيد من غموض المسألة أن ترامب هو أول رئيس سابق يتم اتهامه جنائيا.

ثلاث قضايا
قد يطلب من المحكمة العليا التي ينتقد الديمقراطيون أحكامها باستمرار البت ثلاث مرات هذا العام بمصير ترامب. 

ويدين الرئيس السابق ما يعتبره تدخلا انتخابيا ويطالب المحكمة العليا في الولايات المتحدة بالحكم لمصلحته.

وفي الوقت الحالي، لا يمكن استبعاد احتمال دخول ترامب السجن ولا إمكانية عودته إلى البيت الأبيض، وهو وضع استثنائي استفاد منه. فمع كل تطور ومنعطف في مسلسله القضائي الطويل جمع ترامب مبالغ هائلة من التبرعات وتقدم في استطلاعات الرأي بفضل أنصاره المقتنعين بأنه ضحية اضطهاد سياسي.

وهو لم ينتظر حتى قرار المحكمة العليا لاستخدامه في حملته. وكتب لأنصاره في رسالة إلكترونية دعا فيها إلى التبرع لحملته «في هذه اللحظة الحاسمة، أطلب دعمكم».
 

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