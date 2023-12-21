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قتيلتان في قصف روسي على جنوب أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 21 ديسمبر 2023, 03:11 مساء
قتيلتان في قصف روسي على جنوب أوكرانيا
شارع أندرييفسكي في العاصمة الأوكرانية كييف، 16 ديسمبر 2023. (أ ف ب)
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أعلن حاكم منطقة دنيبروبتروفسك سيرغي ليساك مقتل سيدتين وجرح رجل صباح الخميس في مدينة نيكوبول الواقعة في جنوب أوكرانيا إثر سلسلة من عمليات قصف روسية على عدد كبير من المناطق.

وقال ليساك على تطبيق تلغرام إن «الجيش الروسي قصف نيكوبول في الصباح بالمدفعية الثقيلة»، مضيفا أن عمليات القصف أسفرت عن مقتل امرأتين تبلغان من العمر 60 و46 عاما، وجرح رجل في السادسة والثمانين من العمر، حسب وكالة «فرانس برس».

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وأوضح كذلك «تضرر سبعة مبان، وأرفق برسالته صورا تظهر الخسائر وبالأخص منزلاً دمرت جدرانه».

وأعلنت أوكرانيا قبيل ذلك، أنها تعرضت لهجوم ليلي جديد من روسيا بـ35 طائرة مسيرة إيرانية الصنع من طراز «شاهد»، جرى إسقاط 34 منها.

وانطلقت الهجمات التي جاءت متعاقبة أثناء الليل من شبه جزيرة القرم المحتلة ومن الشاطئ الشرقي لبحر آزوف وكذلك من كورسك المدينة الروسية القريبة من الحدود الشمالية لأوكرانيا، حسبما أعلن سلاح الجو الأوكراني على تطبيق تلغرام.

إخماد حريق إثر هجوم بطائرة مسيّرة
وتحدث رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة كييف رسلان كرافتشينكو عن حريق أُخمد بسرعة بعدما تسبب به هجوم بطائرة مسيّرة في أحد المستودعات.

ونشرت إدارة الطوارئ الحكومية مقطع فيديو للموقع المتضرر في منطقة كييف، يظهر الحطام المتفحم ورجال الإنقاذ الذين يعملون في مكان الحادث.

وتشن روسيا هجمات بمسيّرات وصواريخ ضد أوكرانيا كل ليلة تقريبا. وتتهم كييف الكرملين بالسعي إلى ترويع السكان المدنيين وتدمير البنية التحتية للطاقة من أجل إغراقهم في الظلام والبرد، كما حدث في الشتاء الماضي.

وعززت البلاد منذ ذلك الحين، أنظمة الدفاع الجوي بأسلحة غربية يمكنها تدمير غالبية الطائرات دون طيار أو الصواريخ المتفجرة التي ترسلها روسيا.

في الوقت نفسه من الشتاء الماضي، كان ملايين الأشخاص محرومين من التيار الكهربائي في أوج موجة صقيع، وهو أمر تريد أوكرانيا تجنبه بأي ثمن هذا العام.
 

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