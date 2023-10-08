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قصف روسي ليلي على خيرسون بجنوب أوكرانيا يسفر عن 11 جريحًا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 08 أكتوبر 2023, 03:49 مساء
قصف روسي ليلي على خيرسون بجنوب أوكرانيا يسفر عن 11 جريحًا
رجل يزيل أنقاض منزله المدمر بعد الهجوم الصاروخي الروسي على خيرسون. (أ ف ب)
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أُصيب 11 شخصًا بينهم طفلة عمرها تسعة أشهر في قصف روسي على أحياء سكنية في مدينة خيرسون بجنوب أوكرانيا ليل السبت - الأحد، على ما أعلنت السلطات المحلية.

وكانت القوات الأوكرانية استعادت المدينة في نوفبمر 2022، غير أن القوات الروسية لا تزال تقصفها، وقال الحاكم المحلي أولكسندر بروكودين «شهدت خيرسون ليلة رهيبة أخرى» إذ «قصفت (القوات الروسية) المدينة ومحيطها بشكل متواصل»، وأضاف «أُصيب 11 من السكان. نُقلت امرأة بالغة من العمر 27 عامًا وابنتها البالغة تسعة أشهر إلى المستشفى»، بحسب «فرانس برس».

59 هجومًا خلال 24 ساعة
ونشر الحاكم على الإنترنت مقطع فيديو يظهر فيه مبنى سكني نوافذه وجدرانه مدمّرة في عدة طوابق. ومن بين الجرحى مسعف في الصليب الأحمر بالغ من العمر 33 عامًا نُقل إلى المستشفى.

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وقال مدير مكتب الرئاسة الأوكرانية أندريه يرماك على تلغرام «إن تكتيك الإرهاب هو ما تؤمن به روسيا». ولفت بروكودين إلى تعرُّض المنطقة الخاضعة للسيطرة الأوكرانية في  خيرسون لـ59 هجومًا خلال 24 ساعة.

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