في «ضربة قاسية» للأغلبية.. فرنسا تقر قانونًا مثيرًا للجدل حول الهجرة

القاهرة - بوابة الوسط

أثار تبني مشروع قانون مثير للجدل بشأن الهجرة في فرنسا يعتبر اليمين المتطرف إجراءاته بمثابة «انتصار أيديولوجي»، أزمة سياسية خطيرة داخل الأغلبية الرئاسية لإيمانويل ماكرون بعد استقالة وزير.

بعد أشهر من فصول تشريعية سادها التوتر، وافق البرلمان مساء أمس الثلاثاء بشكل نهائي على قانون الهجرة، ما أدى إلى تشديد شروط استقبال الأجانب في فرنسا، الأمر الذي رحب به اليمين واليمين المتطرف بزعامة مارين لوبن التي ترى في ذلك «انتصارًا أيديولوجيًا»، بحسب «فرانس برس».

وزير الصحة يقدم استقالته

وأكد الناطق باسم الحكومة الفرنسية اليوم الأربعاء أن وزير الصحة أوريليان روسو قدم استقالته وجرى استبداله «موقتًا» بالوزيرة المنتدبة الحالية المكلفة بالمهن الصحية أنييس فيرمان لو بودو. وجاءت استقالة روسو على خلفية معارضته القانون الذي تبناه البرلمان مساء الثلاثاء، لكن الناطق شدد في إيجاز صحفي بعد اجتماع للحكومة أن «لا حركة تمرد وزارية».

وأقر البرلمان الفرنسي بصورة نهائية ليل الثلاثاء مشروع القانون المثير للجدل بشأن الهجرة بعدما أيده في مجلس النواب 349 نائبًا وعارضه 186 نائبًا من أصل 573 مشاركًا بعيد إقراره في مجلس الشيوخ. لكن 59 نائبًا من الغالبية صوتوا ضده أو امتنعوا عن التصويت.

وقالت رئيسة الجمعية الوطنية يائيل برون بيفيه لقناة (BFMTV-RMC) إن «الغالبية تمر بلحظة مؤلمة» مقرة بـ«وجود تجاذبات». واعتبر أحد مناصري ماكرون دعم اليمين المتطرف بمثابة «ضربة قاسية» للأغلبية.

من جهتها، أكدت الحكومة أن النص كان سيقر حتى دون تصويت حزب التجمع الوطني - أي إذا امتنع نوابه عن التصويت - ورحب وزير الداخلية جيرالد دارمانان بتبني نص «قوي وحازم لحماية الفرنسيين ولتسوية أوضاع العمال غير الشرعيين».

ويؤكد المحللون السياسيون كما المعارضة أن مشروع القانون لما كان أقر إذا صوت نواب حزب التجمع الوطني ضده.

وصرحت رئيسة الوزراء إليزابيت بورن صباح الأربعاء لقناة«فرانس انتر» «أنا شخص إنساني للغاية، وحرصت على أن يحترم النص قيمنا».

وفي الأثناء، اعترفت بأن بعض التدابير قد تكون غير دستورية وأن النص «قد يعدّل» بعد أن يدرسه المجلس الدستوري بعدما أحاله رئيس الجمهورية إليه.

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وبعد الانتقادات سعت رئيسة الوزراء جاهدة للتأكيد أن لا «أزمة داخل غالبيتها رغم أن عدة وزراء من الجناح اليساري» لأنصار ماكرون هددوا بالاستقالة إذا جرى تبني النص.

والرئيس ماكرون الذي جعل من هذا النص اختبارًا لقدرته على الإصلاح حتى نهاية ولايته الثانية، سيتحدث في برنامج تلفزيوني مساء اليوم الأربعاء.

«تدمير الجبهة الجمهورية» -

بعد إعادة انتخابه العام 2022 وهزيمة مارين لوبن مع وعود بعرقلة اليمين المتطرف، سيتعين على الرئيس الرد على انتقادات الذين يتهمونه بتدمير الجبهة الجمهورية. وكتبت جريدة لوفيغارو (يمين) في افتتاحيتها الأربعاء أن «هذه القصة ستترك آثارًا عميقة».

من جانبه، أشاد رئيس الجمهوريين (يمين تقليدي)، إريك شوتي، وهو حزب تقترب أفكاره بشكل متزايد من اليمين المتطرف، بـ«الانتصار التاريخي لليمين».

وانتقدت المعارضة اليسارية النص، واتهم رئيس النواب الاشتراكيين بوريس فالو الحكومة بـ«الاستسلام لأكثر الأفكار فسادًا». وندد زعيم اليسار المتشدد جان لوك ميلانشون بـ«نصر مقزز».

وفي فرنسا 5.1 مليون أجنبي في وضع قانوني أو 7.6% من السكان. وتستقبل أكثر من نصف مليون لاجئ. وتقدر السلطات أن هناك ما بين 600 ألف و700 ألف مهاجر غير نظامي في البلاد.



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