استقالة وزير الصحة الفرنسي احتجاجا على إقرار قانون الهجرة

القاهرة - بوابة الوسط

قدم وزير الصحة الفرنسي أوريليان روسو استقالته وجرى استبداله «موقتا» بالوزيرة المنتدبة الحالية المكلفة بالمهن الصحية أنييس فيرمان لو بودو، على ما أعلن الناطق باسم الحكومة الفرنسية أوليفييه فيران.

وأتت استقالة روسو على خلفية معارضته قانون الهجرة الذي تبناه البرلمان مساء الثلاثاء، لكن فيران شدد في إيجاز صحفي بعد اجتماع للحكومة أن «لا حركة تمرد وزارية»، وفق وكالة «فرانس برس».



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