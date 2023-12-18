ملامح اتفاق حول قانون الهجرة في فرنسا قبل ساعات من اجتماع اللجنة البرلمانية

القاهرة - بوابة الوسط

ترتسم، اليوم الإثنين، ملامح اتفاق بين الحكومة واليمين الذي يتمتع بموقع القوة بشأن مشروع قانون الهجرة في فرنسا، قبل ساعات قليلة من عقد لجنة برلمانية اجتماعاً حاسماً على صعيد النص ووحدة الأغلبية وأعضاء مجلس الشيوخ، وأيضاً على مستقبل ولاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الرئاسية الثانية.

ويكمن الهدف في التوصل إلى صيغة وسطية حتى قبل اجتماع هذه اللجنة، المقرر عقده في مقر الجمعية الوطنية والتي سيتعين عليها اعتماده قبل تقديمه للتصويت من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، الثلاثاء، بحسب «فرانس برس».

-المفاوضات إيجابية

وقال أحد البرلمانيين الأعضاء في اللجنة المشتركة البرلمانية «ينبغي الانتهاء من ذلك بحلول الساعة الخامسة مساءً»، مؤكداً أن المفاوضات «إيجابية إلى حد ما». وأوضح مسؤول تنفيذي من حزب ماكرون أن «الاتفاق قريب لكننا نواصل المناقشة».

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة الماضية إنه يأمل في التوصل إلى «تسوية ذكية» بشأن هذا النص، فإنه يعيش مرحلة حاسمة في ولايته الثانية التي تمتد لخمس سنوات، وهذه اللحظة السياسية بشأن الهجرة تمثل تحولا واضحا نحو اليمين يهدد بتقسيم المعسكر الرئاسي. وفي المشاورات النهائية، استقبل ماكرون رئيسة وزرائه إليزابيت بورن على مائدة غداء.

وبعد التبني المفاجئ لاقتراح الرفض في 11 ديسمبر الجاري ، والذي وضع حداً للمناقشات في مقر الجمعية الوطنية، قررت الحكومة تكليف اللجنة البرلمانية المشتركة مهمة محاولة التوصل إلى نص يرضي اليمين والأغلبية.

وتبدو الحكومة واثقة في هذا المجال، إذ قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان «نحن أقرب إلى الاتفاق من الخلاف»، لكنه أقر بأنه «لا تزال هناك تفاصيل كثيرة يتعين حلها»، فيما قالت آني جنفار، عضو البرلمان عن حزب الجمهوريين، المنضوية في اللجنة البرلمانية المشتركة، إن «الحكومة قطعت تعهدات، وننتظر الآن صياغة النص النهائية».

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وقد حدد اليمين مهلة نهائية لإليزابيت بورن، مطالباً رئيسة الوزراء بتأكيد كتابي قبل الساعة الخامسة مساءً على الإصلاح المستقبلي للمساعدة الطبية الحكومية، وهو النظام الذي يسمح للأجانب غير المسجلين على قوائم الدولة الفرنسية بالإفادة من الرعاية الطبية.

وينتظر رئيس المجموعة إريك سيوتي أيضاً «التزاماً» بزيادة عدد عمليات الطرد. ومن المتوقع أيضاً أن تواجه إليزابيت بورن صباح الثلاثاء نواب النهضة لمحاولة ضمان الدعم الكافي.

غموض الجمعية الوطنية

وفي حال الاتفاق في اللجنة المشتركة البرلمانية، ستنشأ عقبة أخيرة أمام هذا النص. فرغم أن إقرار النص في مجلس الشيوخ يبدو محسوماً، فإن تصويت الجمعية الوطنية سيكون أكثر غموضا. وقال مصدر في مجموعة حزب النهضة الإثنين «شعرت أنه لا يزال هناك الكثير من الانقسامات». وقدّرت إحدى نواب المجموعة عدد الانشقاقات بنحو عشرين في حزب النهضة، بين من سيصوتون ضد المشروع أو سيمتنعون عن التصويت، وهو رقم آخذ في التراجع.

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