  • Alwasat News
Atwasat

ملامح اتفاق حول قانون الهجرة في فرنسا قبل ساعات من اجتماع اللجنة البرلمانية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 18 ديسمبر 2023, 06:11 مساء
ملامح اتفاق حول قانون الهجرة في فرنسا قبل ساعات من اجتماع اللجنة البرلمانية
رئيس لجنة القوانين في الجمعية الوطنية الفرنسية ساشا أولييه خلال نقاش برلماني حول الهجرة في 11 ديسمبر 2023 في باريس. (أ ف ب)
alwasat radio

ترتسم، اليوم الإثنين، ملامح اتفاق بين الحكومة واليمين الذي يتمتع بموقع القوة بشأن مشروع قانون الهجرة في فرنسا، قبل ساعات قليلة من عقد لجنة برلمانية اجتماعاً حاسماً على صعيد النص ووحدة الأغلبية وأعضاء مجلس الشيوخ، وأيضاً على مستقبل ولاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الرئاسية الثانية.

ويكمن الهدف في التوصل إلى صيغة وسطية حتى قبل اجتماع هذه اللجنة، المقرر عقده في مقر الجمعية الوطنية والتي سيتعين عليها اعتماده قبل تقديمه للتصويت من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، الثلاثاء، بحسب «فرانس برس». 

-المفاوضات إيجابية
وقال أحد البرلمانيين الأعضاء في اللجنة المشتركة البرلمانية «ينبغي الانتهاء من ذلك بحلول الساعة الخامسة مساءً»، مؤكداً أن المفاوضات «إيجابية إلى حد ما». وأوضح مسؤول تنفيذي من حزب ماكرون أن «الاتفاق قريب لكننا نواصل المناقشة».

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة الماضية إنه يأمل في التوصل إلى «تسوية ذكية» بشأن هذا النص، فإنه يعيش مرحلة حاسمة في ولايته الثانية التي تمتد لخمس سنوات، وهذه اللحظة السياسية بشأن الهجرة تمثل تحولا واضحا نحو اليمين يهدد بتقسيم المعسكر الرئاسي. وفي المشاورات النهائية، استقبل ماكرون رئيسة وزرائه إليزابيت بورن على مائدة غداء.

وبعد التبني المفاجئ لاقتراح الرفض في 11 ديسمبر الجاري ، والذي وضع حداً للمناقشات في مقر الجمعية الوطنية، قررت الحكومة تكليف اللجنة البرلمانية المشتركة مهمة محاولة التوصل إلى نص يرضي اليمين والأغلبية.

وتبدو الحكومة واثقة في هذا المجال، إذ قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان «نحن أقرب إلى الاتفاق من الخلاف»، لكنه أقر بأنه «لا تزال هناك تفاصيل كثيرة يتعين حلها»، فيما قالت آني جنفار، عضو البرلمان عن حزب الجمهوريين، المنضوية في اللجنة البرلمانية المشتركة، إن «الحكومة قطعت تعهدات، وننتظر الآن صياغة النص النهائية».

-  جان ميشال جار يوظف «المعرفة الرقمية الفرنسية» بعرض موسيقي في فرساي
-  وزيرة الخارجية الفرنسية: الهجمات في البحر الأحمر لا يمكنها أن تبقى دون رد

وقد حدد اليمين مهلة نهائية لإليزابيت بورن، مطالباً رئيسة الوزراء بتأكيد كتابي قبل الساعة الخامسة مساءً على الإصلاح المستقبلي للمساعدة الطبية الحكومية، وهو النظام الذي يسمح للأجانب غير المسجلين على قوائم الدولة الفرنسية بالإفادة من الرعاية الطبية.

وينتظر رئيس المجموعة إريك سيوتي أيضاً «التزاماً» بزيادة عدد عمليات الطرد. ومن المتوقع أيضاً أن تواجه إليزابيت بورن صباح الثلاثاء نواب النهضة لمحاولة ضمان الدعم الكافي.

غموض الجمعية الوطنية
وفي حال الاتفاق في اللجنة المشتركة البرلمانية، ستنشأ عقبة أخيرة أمام هذا النص. فرغم أن إقرار النص في مجلس الشيوخ يبدو محسوماً، فإن تصويت الجمعية الوطنية سيكون أكثر غموضا. وقال مصدر في مجموعة حزب النهضة الإثنين «شعرت أنه لا يزال هناك الكثير من الانقسامات». وقدّرت إحدى نواب المجموعة عدد الانشقاقات بنحو عشرين في حزب النهضة، بين من سيصوتون ضد المشروع أو سيمتنعون عن التصويت، وهو رقم آخذ في التراجع.

 

مـزيـد من تـقـاريـر بـوابـة الوسـط  ———————

■  تحقيق استقصائي: «الكلبتوقراطية» تنتعش في ليبيا بالفساد والجريمة المنظمة
■  «القيادة العامة»: حفتر والمنفي وعقيلة يرحبون بالمشاركة في مبادرة باتيلي شريطة عدم الإقصاء ومراعاة التحفظات
■  الخارجية الروسية: ليبيا باتت عمليًا منقسمة.. والغرب يسعى لتحويلها إلى ساحة مواجهة
■  بعد سنوات من خطفه في ليبيا.. إطلاق رهينة جنوب أفريقي على الحدود بين مالي والجزائر
■  مصدر أمني يؤكد لـ«بوابة الوسط»: عماد بن رجب المحكوم في قضية «الوقود المغشوش» غادر ليبيا
■  «حكومة الوحدة»: 20 ألف موقوف بالسجون الليبية كافة
■  حبس مسؤولين بمؤسسة النفط و«البريقة» لتوريدهما وقودا غير مطابق للمواصفات
■  «ZARA» تعتذر.. ونشطاء التواصل الاجتماعي: «تبريرات كاذبة»
■  التدمير الذاتي للرسائل الصوتية.. آخر تحديثات «واتساب»
■  ماسك: «البشر سيختفون» لهذا السبب
■ حملة تحت هاشتاج «راكم تنسوا درنة» للتذكير بأن درنة لم تُشف بعد

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - اليوم الدولي للمهاجرين

كاريكاتير خيري - اليوم الدولي للمهاجرين
تشريح القنفذ ـ شجاعة القذافي (18)

تشريح القنفذ ـ شجاعة القذافي (18)
البرلمان الفرنسي يستعد لإقرار قانون لإعادة بقايا بشرية إلى دولها الأصلية

البرلمان الفرنسي يستعد لإقرار قانون لإعادة بقايا بشرية إلى دولها الأصلية
مارك زوكربيرغ يبني مخبأ محصنا لحماية عائلته من احتمالات حرب عالمية ثالثة

مارك زوكربيرغ يبني مخبأ محصنا لحماية عائلته من احتمالات حرب عالمية ثالثة
«وصلتم متأخرين».. أول تعليق من كتائب القسام على نفق ادعى الاحتلال اكتشافه في غزة (فيديو)

«وصلتم متأخرين».. أول تعليق من كتائب القسام على نفق ادعى الاحتلال اكتشافه في غزة...
بريطانيا.. اختبار حبوب لمنع الحمل لدى الرجال

بريطانيا.. اختبار حبوب لمنع الحمل لدى الرجال
بعد الفيتو الأميركي.. مجلس الأمن يصوت اليوم على مشروع قرار لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

بعد الفيتو الأميركي.. مجلس الأمن يصوت اليوم على مشروع قرار لوقف العدوان ...
كاريكاتير حليم - اليوم العالمي للغة العربية (18 ديسمبر)

كاريكاتير حليم - اليوم العالمي للغة العربية (18 ديسمبر)
«بلو أوريجن» ستبث عملية إطلاق صاروخها مباشرة عبر موقعها الإلكتروني

«بلو أوريجن» ستبث عملية إطلاق صاروخها مباشرة عبر موقعها الإلكتروني
جيش الاحتلال يعلن مقتل 4 جنود من لواء الكوماندو في غزة

جيش الاحتلال يعلن مقتل 4 جنود من لواء الكوماندو في غزة
«هيومن رايتس ووتش»: «إسرائيل» تستخدم التجويع سلاح حرب في غزة

«هيومن رايتس ووتش»: «إسرائيل» تستخدم التجويع سلاح حرب في غزة
«تويوتا» تجري اختبار قيادة مبتكرا لطراز «سوبرا» الجديد

«تويوتا» تجري اختبار قيادة مبتكرا لطراز «سوبرا» الجديد
تعرف إلى الأسماء والأعمال المرشحة للفوز بجائزة البوكر 2024

تعرف إلى الأسماء والأعمال المرشحة للفوز بجائزة البوكر 2024
«اللواء 444 قتال» يعلن ضبط متهم جديد في جرائم المقابر الجماعية بترهونة

«اللواء 444 قتال» يعلن ضبط متهم جديد في جرائم المقابر الجماعية بترهونة
الدبيبة يوجه ببدء تنفيذ منظومة الجوازات والبطاقات الإلكترونية

الدبيبة يوجه ببدء تنفيذ منظومة الجوازات والبطاقات الإلكترونية
«مشروعات الإسكان» يعلن موعد تنفيذ محطة معالجة الصرف الصحي في سبها

«مشروعات الإسكان» يعلن موعد تنفيذ محطة معالجة الصرف الصحي في سبها
مانشستر يونايتد يحرم ليفربول من استعادة قمة الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد يحرم ليفربول من استعادة قمة الدوري الإنجليزي
بماذا يعد بوتين الروس في ولايته الخامسة؟

بماذا يعد بوتين الروس في ولايته الخامسة؟
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
بعد إطلاق صاروخ بالستي جديد.. الصين تؤكد دعمها «الثابت» لكوريا الشمالية
بعد إطلاق صاروخ بالستي جديد.. الصين تؤكد دعمها «الثابت» لكوريا ...
الصين تقدم دعمها لبيونغ يانغ خلال لقاء بين وزير خارجيتها ومسؤول كوري شمالي
الصين تقدم دعمها لبيونغ يانغ خلال لقاء بين وزير خارجيتها ومسؤول ...
8 قتلى في حريق بوسط العاصمة الغينية
8 قتلى في حريق بوسط العاصمة الغينية
إصابة سفينة نروجية في البحر الأحمر بـ«جسم غير محدد»
إصابة سفينة نروجية في البحر الأحمر بـ«جسم غير محدد»
ملامح اتفاق حول قانون الهجرة في فرنسا قبل ساعات من اجتماع اللجنة البرلمانية
ملامح اتفاق حول قانون الهجرة في فرنسا قبل ساعات من اجتماع اللجنة ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارًا يدعو لوقف إطلاق النار في غزة
الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارًا يدعو لوقف إطلاق ......
كيف رد إيلون ماسك على دعوة «حماس» له لزيارة قطاع غزة؟
كيف رد إيلون ماسك على دعوة «حماس» له لزيارة قطاع غزة؟...
انقطاع الاتصالات في عموم قطاع غزة
انقطاع الاتصالات في عموم قطاع غزة...
بوتين يصدر مرسومًا لزيادة عدد قوات الجيش الروسي بنسبة 15%
بوتين يصدر مرسومًا لزيادة عدد قوات الجيش الروسي بنسبة 15%...
أميركا تطلب من الاحتلال الإسرائيلي السماح بإدخال مزيد من الوقود إلى غزة
أميركا تطلب من الاحتلال الإسرائيلي السماح بإدخال مزيد من ......
المزيد
الولايات المتحدة: لن نفرض «جدولا زمنيا» أو «شروطا» على إسرائيل في حربها ضد حماس
الولايات المتحدة: لن نفرض «جدولا زمنيا» أو «شروطا» على ......
واشنطن تدعو «حزب الله» إلى تجنب توسيع النزاع مع الاحتلال الإسرائيلي
واشنطن تدعو «حزب الله» إلى تجنب توسيع النزاع مع الاحتلال ......
وزير الدفاع الأميركي: سنواصل تزويد الاحتلال الإسرائيلي بالأسلحة والذخائر
وزير الدفاع الأميركي: سنواصل تزويد الاحتلال الإسرائيلي ......
ملامح اتفاق حول قانون الهجرة في فرنسا قبل ساعات من اجتماع اللجنة البرلمانية
ملامح اتفاق حول قانون الهجرة في فرنسا قبل ساعات من اجتماع ......
إصابة سفينة نروجية في البحر الأحمر بـ«جسم غير محدد»
إصابة سفينة نروجية في البحر الأحمر بـ«جسم غير محدد»...
المزيد