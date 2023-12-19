زيلينسكي: أوكرانيا ستنتج «مليون طائرة مسيّرة» في 2024

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، أن أوكرانيا ستنتج «مليون طائرة مسيَّرة» لجيشها في 2024، علمًا أن هذه الطائرات تضطلع بدور رئيسي في الحرب ضد روسيا.

وقال زيلينسكي في مؤتمره الصحفي السنوي «سننتج مليون طائرة مسيَّرة العام المقبل».

ويقول مسؤولون أوكرانيون إن القوات الأوكرانية تحتاج إلى ما بين 100 ألف و120 ألف مسيَّرة من مختلف الأنواع كل شهر.



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