«التضخم» يلزم رئيسة البنك المركزي التركي للإقامة مع والدها في اسطنبول

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت رئيسة المصرف المركزي التركي حفيظة أركان التي عيّنت قبل أشهر، أن ارتفاع معدل التضخم في البلاد وانعكاسه على تكلفة السكن، دفعاها الى الإقامة مع والدها في إسطنبول.

ونقلت جريدة «حرييت» عن أركان قولها «لم نعثر على منزل في اسطنبول، العقارات باهظة الثمن للغاية، اضطررنا للإقامة مع والديّ»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأضافت «هل يُعقل أن (كلفة المعيشة في) اسطنبول أصبحت أغلى من مانهاتن؟»، وهو سؤال يعرف إجابته جزء كبير من الجيل الشاب في كبرى مدن تركيا.

معدل التضخم 61%

وسجّلت تركيا معدل تضخم سنوي في نوفمبر الماضي بلغ 61 % في ظل سياسة اقتصادية للرئيس رجب طيب إردوغان أتاح بموجبها بتراجع قيمة الليرة المحلية، وقام الرئيس الذي أعيد انتخابه في مايو الماضي، بتعديلات واسعة في فريقه المالي والاقتصادي، منها تعيين أركان رئيسة للمصرف المركزي، متعّهدا بإيجاد حلول لأعوام من الأزمات الاقتصادية الحادة.

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وفي مسعى للحد من الغضب الشعبي المتصاعد، حدد المسؤولون الأتراك ما نسبته 25 %، سقفا لزيادة الإيجارات، في خطوة رأى محللون أنها ساهمت في زيادة التوترات في قطاع السكن، اذ يسعى المالكون الى طرد المستأجرين، وأحيانا باللجوء الى وسائل احتيالية، بهدف الحصول على بدلات سكن أعلى من المستأجرين الجدد.

معدل الفائدة 40%

وقام المصرف المركزي الشهر الماضي بزيادة معدلات الفوائد الى 40 % في محاولة لضبط التضخم، وفي هذا السياق، أوضحت أركان «نحن نقترب من ختام إجراءات التقشف النقدي».

وفي يونيو الماضي عين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خفيظة أركان البالغة من العمر «44 عاما» رئيسة للمصرف المركزي، بعد عودتها من الولايات المتحدة حيث أمضت أكثر من عقدين عملت خلالها في مؤسسات مالية كبرى مثل مصرفَي «غولدمان ساكس» و«فيرست ريبابليك».

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