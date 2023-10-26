تركيا ترفع معدل الفائدة للشهر الخامس على التوالي للحد من التضخم

القاهرة - بوابة الوسط

رفع البنك المركزي التركي معدل الفائدة للشهر الخامس على التوالي، الخميس، في إطار معركته ضد التضخم الذي يسجل مستويات قياسية.

وأفاد المصرف بأنه سيرفع معدل الفائدة من 305 حاليًا إلى 35%؛ نظرًا إلى أن التضخم «فاق التوقعات» على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، بحسب ما أوردت وكالة «فرانس برس».

وشدد البيان على تعهد المصرف رفع المعدلات أكثر «في الوقت المناسب وبشكل تدريجي» إلى أن يتم تحقيق «تحسن كبير في توقعات التضخم».

وبلغ معدل التضخم الرسمي السنوي ذروته عند 85% في أكتوبر الماضي وعاد ليتجاوز نسبة 60% الشهر الماضي. وتتوافق زيادة معدلات الفائدة إلى حد كبير مع التوقعات وأدت إلى إبقاء الليرة عند مستواها البالغ 28,15 مقابل الدولار.

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توقعات بزيادتين أخريين قبل نهاية العام

وقال المحلل المتخصص بالأسواق الناشئة تيموثي آش «يبدو بأننا سنشهد زيادتين أخريين بـ500 نقطة أساس الآن حتى نهاية العام، إذ يرجح بأن تنتهي معدلات الفائدة عند 45%».

ورفع المصرف المركزي إلى الآن معدلات الفائدة بأكثر من أربعة أضعاف منذ تخلى الرئيس رجب طيب إردوغان عن معارضته لفكرة أن رفع معدلات الفائدة يساهم في مكافحة التضخم.

والأربعاء، أكد إردوغان أمام مؤيدين لحزبه الحاكم بأن تركيا تخوض «معركة متعددة الأوجه ضد التضخم». وأضاف في تصريحات متلفزة «تستغرق رؤية الخطوات المتخذة حيال الاقتصاد تنعكس على حياة الناس اليومية وقتًا».