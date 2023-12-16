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أبرز شخصيات المعارضة في فنزويلا تطعن على قرار حظر توليها مناصب عامة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 16 ديسمبر 2023, 02:08 مساء
أبرز شخصيات المعارضة في فنزويلا تطعن على قرار حظر توليها مناصب عامة
أبرز شخصيات المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو متحدثة خلال مؤتمر صحفي بمقر حزبها في كراكاس، في 6 ديسمبر 2023 (أ ف ب)
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طعنت المشرعة السابقة ماريا كورينا ماتشادو أمام محكمة في فنزويلا، الجمعة، على قرار استبعادها من تولي مناصب عامة، في ظل استعدادها للترشح بالانتخابات الرئاسية 2024 ضد الرئيس الحالي نيكولاس مادورو.

وصرحت أبرز شخصيات المعارضة في فنزويلا إلى الصحفيين لدى مغادرتها المحكمة العليا: «سيتعين على مادورو أن يقرر ما إذا كان سيلتزم أم لا بالاتفاقات التي أبرمها مع جهات فاعلة في المجتمع الدولي»، حسب وكالة «فرانس برس».

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واعتبرت قرار استبعادها «إجراءً غير موجود»، لعدم إبلاغها به رسميا كما قالت، موضحة أن لجوءها إلى المحكمة العليا جزء من «عملية تفاوض معقدة»، تستهدف منها إجراء انتخابات حرة ونزيهة.

وتوصل مفاوضون عن مادورو والمعارضة إلى اتفاق، الشهر الماضي في بربادوس، لاتخاذ خطوات نحو إجراء انتخابات يتوقع أن تشهد منافسة شديدة.

ومنح الاتفاق شخصيات المعارضة مهلة حتى 15 ديسمبر، للطعن في قرارات تمنعهم من تولي مناصب عامة.

ماتشادو رفضت العودة لمنصبها السياسي
وحصلت ماتشادو على دعم ساحق في الانتخابات التمهيدية للمعارضة في أكتوبر. وقد رفضت، في وقت سابق من الأسبوع، السعي للعودة إلى منصبها السياسي في المحكمة العليا، التي تعتبرها المعارضة على نطاق واسع تابعة لحكومة مادورو.

وقد استخدمت حكومة مادورو على نطاق واسع قرارات فقدان الأهلية السياسية الصادرة عن مكتب المراقب المالي في تهميش المعارضة الانتخابية المحتملة.

وخففت الحكومة الأميركية عقب «اتفاق بربادوس» العقوبات على النفط والغاز والذهب الفنزويلي لستة أشهر، لكنها اشترطت ذلك برفع الحظر المفروض على شخصيات معارضة من بين إجراءات أخرى.

وقالت السفارة الأميركية على موقع «إكس» في كراكاس التي تعمل انطلاقا من بوغوتا: «نشيد بماريا كورينا ماتشادو والمرشحين الآخرين على شجاعتهم واستعدادهم للطعن على قرارات عدم أهليتهم»، مضيفة: «الأمر متروك الآن لممثلي نيكولاس مادورو من أجل إظهار التزامهم بإجراء انتخابات تنافسية».

ورفض رئيس الجمعية الوطنية التي يسيطر عليها الحزب الحاكم، خورخي رودريغيز، البيان الأميركي. وكتب على «إكس»: «إنها ليست سفارة معتمدة في بلادنا، بل مكتب دعاية في خدمة المصالح المظلمة ضد السلام في فنزويلا. فنزويلا لا تقبل أي توجيهات من أي شخص».

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