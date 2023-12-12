  • Alwasat News
Atwasat

مادورو يعتزم خلال قمته مع رئيس غيانا الخميس بحث «التهديدات» الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 12 ديسمبر 2023, 09:35 صباحا
مادورو يعتزم خلال قمته مع رئيس غيانا الخميس بحث «التهديدات» الأميركية
صورة جوية لمنطقة إيسيكيبو الخاضعة لإدارة غيانا والتي تطالب بها فنزويلا، 24 سبتمبر 2022. (أ ف ب)
alwasat radio

يعتزم الرئيسان الفنزويلي نيكولاس مادور والغياني عرفان علي بحث التهديدات الناجمة عن ضلوع واشنطن في النزاع بين البلدين حول منطقة إيسيكيبو الغنية بالنفط والخاضعة لإدارة جورجتاون والتي تطالب بها كراكاس خلال قمته المرتقبة في سينت فنسنت وغرينادين الخميس

وقال مادورو الإثنين في منشور على منصة «إكس» نقلت عنه وكالة «فرانس برس» إن «الوجود الأميركي في غيانا يتعارض مع تطلعنا إلى إبقاء أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي منطقة سلام، بلا صراع وبلا تدخل لمصالح أجنبية».

واعرب عن أمله في التمكن من معالجة التهديدات الرئيسية للسلام والاستقرار خلال الاجتماع المرتقب، بما في ذلك ضلوع القيادة العسكرية الأميركية الجنوبية التي بدأت عملياتها في المنطقة المتنازع عليها».

مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة الجمعة لبحث الأزمة بين فنزويلا وغويانا
فقدان مروحية عسكرية غيانية قرب الحدود مع فنزويلا

وهاجمت كراكاس بشدة حكومة عرفان علي بعد أن أعطت الضوء الأخضر لإقامة قواعد عسكرية أميركية في غيانا.

وأعلنت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، عن مناورات عسكرية جوية روتينية في غيانا.

وسيحضر اللقاء الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الذي يحاول التوسط بين الطرفين بناء على طلبهما.

نزاع حدودي أمام محكمة العدل الدولية
ويتصاعد الجدل بين البلدين حول هذه المنطقة منذ 2015 حين أعلنت شركة إكسون موبيل الأميركية النفطية العملاقة التي كانت تعمل بموجب تراخيص من غيانا، أنها اكتشفت في المنطقة البالغة مساحتها 160 ألف كيلومتر مربع كميات كبيرة من النفط.

ويبلغ عدد سكان إيسيكيبو 125 ألف نسمة من أصل 800 ألف نسمة هم إجمالي عدد سكان غيانا.

وتطالب بهذه المنطقة أيضا فنزويلا التي تقول إن نهر إيسيكيبو الواقع شرق المنطقة يمثل حدودا طبيعية تم الاعتراف بها منذ 1777 إبان الإمبراطورية الإسبانية، بينما تؤكد غيانا أن حدود إيسيكيبو رسمتها لجنة تحكيم في 1899، عندما كانت خاضعة للاستعمار البريطاني.

والمنطقة موضوع نزاع حدودي أمام محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، لكن فنزويلا لا تعترف بها.

ويتبادل البلدان التصريحات الحادة منذ أيام. وناقش مجلس الأمن الدولي في جلسة مغلقة الجمعة الأزمة المتصاعدة بين البلدين، لكن لم يدل أي من الأعضاء بتصريحات.

ودعت روسيا، حليفة مادورو، إلى حل سلمي مقبول للجميع، وبالمقابل، أكدت واشنطن، حليفة جورجتاون، دعمها الثابت لسيادة غيانا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«في التسعين»: فتحي المولدي يعلن عن عملية تحايل كبيرة على الكرة الليبية

«في التسعين»: فتحي المولدي يعلن عن عملية تحايل كبيرة على الكرة الليبية
«هنا ليبيا»: مشاركة ليبية ذهبية في أيام قرطاج المسرحية

«هنا ليبيا»: مشاركة ليبية ذهبية في أيام قرطاج المسرحية
«ملعب الوسط»: الموريتاني حمي الطنجي.. هل صفقة فاشلة للإتحاد؟

«ملعب الوسط»: الموريتاني حمي الطنجي.. هل صفقة فاشلة للإتحاد؟
«في التسعين»: بطولة ليبيا للبلياردو

«في التسعين»: بطولة ليبيا للبلياردو
«فلوسنا»: ماذا تحتاج ليبيا من الدول والمنظمات الدولية والمحلية لنهوض بمدينة درنة؟

«فلوسنا»: ماذا تحتاج ليبيا من الدول والمنظمات الدولية والمحلية لنهوض بمدينة ...
«تحقيقات»: قريبا.. ليبيا بحر بلا أسماك؟

«تحقيقات»: قريبا.. ليبيا بحر بلا أسماك؟
«بوابة الوسط» تستعرض خريطة بطولة أفريقيا للطائرة في مصراتة.. وليبيا تواجه الكاميرون

«بوابة الوسط» تستعرض خريطة بطولة أفريقيا للطائرة في مصراتة.. وليبيا تواجه ...
«إسرائيل» تستخدم قنابل الفوسفور الأبيض أميركية الصنع في لبنان.. وواشنطن تطلب تفسيرا

«إسرائيل» تستخدم قنابل الفوسفور الأبيض أميركية الصنع في لبنان.. وواشنطن تطلب ...
كاريكاتير خيري - الاحتلال يمارس التنكيل بالنازحين في غزة

كاريكاتير خيري - الاحتلال يمارس التنكيل بالنازحين في غزة
الأمم المتحدة: بورما تتجاوز إنتاج أفغانستان من الأفيون بثلاث مرات

الأمم المتحدة: بورما تتجاوز إنتاج أفغانستان من الأفيون بثلاث مرات
«تسييس ومبالغة».. عون ينتقد الحديث عن دور النفط والغاز كمصدرين وحيدين للإضرار بالمناخ

«تسييس ومبالغة».. عون ينتقد الحديث عن دور النفط والغاز كمصدرين وحيدين للإضرار ...
صاروخ حوثي يصيب ناقلة نفط نرويجية قبالة ساحل اليمن

صاروخ حوثي يصيب ناقلة نفط نرويجية قبالة ساحل اليمن
الحبس عامين لمدير مركز غسيل الكلى ترهونة بتهمة الفساد المالي

الحبس عامين لمدير مركز غسيل الكلى ترهونة بتهمة الفساد المالي
بعد ليبيا.. روسيا تعيد ترتيب أوراقها في أفريقيا الوسطى

بعد ليبيا.. روسيا تعيد ترتيب أوراقها في أفريقيا الوسطى
باتيلي: أجريت مشاورات «عميقة وصريحة» مع حفتر حول الوضع السياسي

باتيلي: أجريت مشاورات «عميقة وصريحة» مع حفتر حول الوضع السياسي
شاهد.. «في التسعين» يكشف وثائق مهمة مع «المولدي» ويتطرق إلى اختراق قانون عمومية الأندية

شاهد.. «في التسعين» يكشف وثائق مهمة مع «المولدي» ويتطرق إلى اختراق قانون عمومية ...
«واشنطن بوست»: «إسرائيل» أسقطت 22 ألف قنبلة أميركية الصنع على غزة

«واشنطن بوست»: «إسرائيل» أسقطت 22 ألف قنبلة أميركية الصنع على غزة
منتخب السلة يعسكر في بنغازي قبل التوجه للبطولة العربية بمصر

منتخب السلة يعسكر في بنغازي قبل التوجه للبطولة العربية بمصر
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
الأمم المتحدة: بورما تتجاوز إنتاج أفغانستان من الأفيون بثلاث مرات
الأمم المتحدة: بورما تتجاوز إنتاج أفغانستان من الأفيون بثلاث مرات
مادورو يعتزم خلال قمته مع رئيس غيانا الخميس بحث «التهديدات» الأميركية
مادورو يعتزم خلال قمته مع رئيس غيانا الخميس بحث «التهديدات» ...
«فرانس برس»: 23 قتيلا في هجوم انتحاري على قاعدة عسكرية بباكستان
«فرانس برس»: 23 قتيلا في هجوم انتحاري على قاعدة عسكرية بباكستان
القوات الروسية تؤكد تحقيقها تقدما «كبيرا» في جنوب أوكرانيا
القوات الروسية تؤكد تحقيقها تقدما «كبيرا» في جنوب أوكرانيا
الكرملين يعتبر أي مساعدة أميركية جديدة لأوكرانيا «إخفاقا كبيرا»
الكرملين يعتبر أي مساعدة أميركية جديدة لأوكرانيا «إخفاقا كبيرا»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
نتائج أولية.. اليمين المتطرف يتصدر الانتخابات التشريعية في هولندا
نتائج أولية.. اليمين المتطرف يتصدر الانتخابات التشريعية في ......
منظمة الصحة العالمية قلقة إزاء تزايد الأمراض التنفسية في الصين
منظمة الصحة العالمية قلقة إزاء تزايد الأمراض التنفسية في ......
كيف رد إيلون ماسك على دعوة «حماس» له لزيارة قطاع غزة؟
كيف رد إيلون ماسك على دعوة «حماس» له لزيارة قطاع غزة؟...
بوتين يصدر مرسومًا لزيادة عدد قوات الجيش الروسي بنسبة 15%
بوتين يصدر مرسومًا لزيادة عدد قوات الجيش الروسي بنسبة 15%...
الصين تزيد الغموض حول أسباب تزايد أمراض تنفسية جديدة شمال البلاد
الصين تزيد الغموض حول أسباب تزايد أمراض تنفسية جديدة شمال ......
المزيد
باريس تطالب بـ«توضيح كل ملابسات» مقتل صحفي وإصابة آخرين في جنوب لبنان
باريس تطالب بـ«توضيح كل ملابسات» مقتل صحفي وإصابة آخرين في ......
فرنسا تعلن إسقاط مسيرة كانت تهدد ناقلة نفط هاجمها الحوثيون في البحر الأحمر
فرنسا تعلن إسقاط مسيرة كانت تهدد ناقلة نفط هاجمها الحوثيون ......
بدء محاكمة «جولياني» في قضية تعويض موظفتين انتخابيتين أدين بالتشهير بهما
بدء محاكمة «جولياني» في قضية تعويض موظفتين انتخابيتين أدين ......
الكرملين يعتبر أي مساعدة أميركية جديدة لأوكرانيا «إخفاقا كبيرا»
الكرملين يعتبر أي مساعدة أميركية جديدة لأوكرانيا «إخفاقا ......
القوات الروسية تؤكد تحقيقها تقدما «كبيرا» في جنوب أوكرانيا
القوات الروسية تؤكد تحقيقها تقدما «كبيرا» في جنوب أوكرانيا...
المزيد