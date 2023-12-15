فنزويلا وغيانا تتفقان على عدم استخدام القوة في نزاعهما الحدودي

القاهرة - بوابة الوسط

اتفقت فنزويلا وغيانا في ختام قمة بحثت سبل نزع فتيل التوتر حول منطقة إيسيكيبو الغنية بالنفط على عدم «استخدام القوة ضد بعضهما البعض» في هذا النزاع الحدودي.

وقالت الدولتان في بيان مشترك إنهما «تتفقان على ألا تهددا باستخدام القوة، أو تستخدماها، ضد بعضهما البعض، بشكل مباشر أو غير مباشر، تحت أي ظرف من الظروف، بما في ذلك تلك الناجمة عن أي خلافات قائمة بين الدولتين»، وفق وكالة «فرانس برس».

وصدر البيان المشترك في ختام قمّة استضافتها سينت فنسنت وغرينادين وشارك فيها الرئيسان الغياني عرفان علي والفنزويلي نيكولاس مادورو. وهذا أول لقاء بين علي ومادورو منذ تصاعدت حدة التوترات بين بلديهما بشأن المنطقة المتنازع عليها.

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وفي ختام القمة صدر بيان مشترك من تسع بنود تلاه على الصحفيين رالف غونسالفيس، رئيس وزراء سينت فنسنت وغرينادين. وأقر البيان بأن فنزويلا وغييانا لم تتفقا على الولاية القضائية العالمية المناسبة لتسوية النزاع الإقليمي، لكن كليهما أبدى اهتماما بالسعي لخفض حدة التوتر في هذا النزاع.

وتعهد الجانبان حل هذا النزاع «وفقا للقانون الدولي»، واتفقا أيضا على «مواصلة علاقات حسن الجوار والتعايش السلمي ووحدة أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي».

كما توافقا البلدان على استحداث آلية لتجنب اشتعال الأحداث على الأرض وتحولها إلى توترات أكبر. واتفق رئيسا البلدين على الاجتماع مجددا في غضون ثلاثة أشهر في البرازيل، التي توافقا على أن يكون رئيسها لويس إيناسيو لولا دا سيلفا وسيطا في هذا النزاع.

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