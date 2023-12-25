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من العلاج الجيني إلى عقار لإبطاء الزهايمر... أبرز الإنجازات الطبية في 2023

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الإثنين 25 ديسمبر 2023, 02:41 مساء
من العلاج الجيني إلى عقار لإبطاء الزهايمر... أبرز الإنجازات الطبية في 2023
عقار لإبطاء مرض الزهايمر. (أرشيفية: الإنترنت)
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كان العام 2023 زاخرا بالإنجازات الصحية التي مثلت اختراقا علميا من نواحي عدة، كان أبرزها منح الضوء الأخضر لاستخدام تقنية «كريسبر» للتعديل الجيني في العلاج، وكذلك العقار الذي أثبت نجاحا في إبطاء مرض الزهايمر، وأيضا العلاج الجيني لمرض ضمور العضلات.

منح الضوء الأخضر لتقنية «كريسبر»
في الثامن من ديسمبر الجاري، منحت إدارة الغذاء والدواء الأميركية استخدام العلاج الأول في العالم الذي يقوم على تقنية «كريسبر» للتعديل الجيني. وهذا العلاج، المطروح باسم «Casgevy» يستهدف علاج مرض فقر الدم المنجلي، من خلال مساعدة المرضى على إنتاج الهيموجلوبين بصورة طبيعية في الجسم، حسب موقع «ساينس نيوز» الأميركي.

ويكون الهيموجلوبين لدى الأشخاص المصابين بفقر الدم المنجلي غير طبيعي، مما يتسبب في أن تصبح خلايا الدم الحمراء صلبة وعلى شكل هلال، ويعيق تدفق الدم.

ومن المرجح أن تقرر إدارة الغذاء والدواء الأميركية بحلول مارس العام 2024 ما إذا كان يمكن استخدام نفس العلاج لعلاج اضطراب «بيتا ثلاسيميا»، وهو اضطراب يقلل من إنتاج الهيموجلوبين في الجسم.

عقار لداء الشيكونغونيا
يمكن أن يسبب فيروس الشيكونغونيا الحمى وآلام شديدة في المفاصل، ويكون مميتًا للأطفال حديثي الولادة. وفي نوفمبر 2023، وافقت إدارة الغذاء والدواء الأميركية على أول لقاح ضد الفيروس الذي ينتقل عن طريق البعوض.

وينتشر الفيروس بشكل أكبر في المناطق الاستوائية، لكن إدارة الغذاء والدواء تحذر من انتشاره إلى أجزاء جديدة من العالم.

- «الدواء والغذاء» الأميركية تمنح الموافقة لأول علاج لـ«ألزهايمر»
- وكالة الأدوية الأوروبية تجيز لقاح شركة «فالنيفا» لداء شيكونغونيا
- الولايات المتحدة تجيز استخدام أول علاج باستخدام مقص «كريسبر» الجزيئي

علاج اكتئاب ما بعد الولادة
في أغسطس 2023، وافقت إدارة الدواء والغذاء الأميركية على عقار يحمل اسم « Zurzuvae» لعلاج اكتئاب ما بعد الولادة، يؤخذ عن طريق الفم في المنزل، مع الشعور بتحسن خلال ثلاثة أيام تقريبا.

وقبل الموافقة على العقار، كان الدواء الوحيد المتاح لعلاج اكتئاب ما بعد الولادة يتطلب حقنا في الوريد لمدة طويلة تصل إلى 60 ساعة في المستشفى.

عقار لإبطاء مرض الزهايمر
وفي يوليو 2023، حصل عقار الزهايمر، الذي يحمل اسم «ليكانيماب» على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأميركية الكاملة. ويعمل العقار على التخلص من «لويحات أميلويد» التي تتراكم في أدمغة الأشخاص المصابين بمرض الزهايمر.

عقار «ليكانيماب» لا يعمل على وقف مرض الزهايمر  ولكن في تجربة سريرية، لكنه أبطأ التدهور المعرفي بنحو 30% على مدى 18 شهرًا مقارنة بعلاج وهمي آخر حصلت عليه مجموعة ضمن التجربة.

العلاج الجيني لضمور العضلات
وفي يونيو2023، وافقت إدارة الغذاء والدواء الأميركية على أول علاج جيني للأطفال المصابين بمرض الحثل العضلي الدوشيني.

فهذا المرض، وبسبب جين معيب، يسبب هزال العضلات، ولا تستطيع أجسام المرضى إنتاج بروتين «ديستروفين» الذي يساعد على إبقاء خلايا العضلات سليمة. ويساعد العلاج الجيني الجديد الجسم على إنتاج نسخة من البروتين المفقود.

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