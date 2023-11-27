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وكالة الأدوية الأوروبية تجيز لقاح شركة «فالنيفا» لداء شيكونغونيا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 27 نوفمبر 2023, 03:09 مساء
وكالة الأدوية الأوروبية تجيز لقاح شركة «فالنيفا» لداء شيكونغونيا
إبر حقن في لندن 30 يناير 2021 (أ ف ب)
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أعطت وكالة الأدوية الأوروبية موافقة تقنية على طلب الترخيص لبيع اللقاح ذي الجرعة الواحدة المقترح من شركة «فالنيفا» الفرنسية ضد داء «شيكونغونيا في إل إيه 1553» والذي أجيز بيعه في الولايات المتحدة باسم «إكسشيك».

وذكرت وكالة «فرانس برس» أن الوكالة درست الملف بصفة الاستعجال، أي في 150 يوماً بدلاً من 210، وأبدت رأياً إيجابياً بشأن طرح اللقاح الذى سبق وأن وافقت عليه السلطات الصحية في الولايات المتحدة، في 10 نوفمبر وفقًا لبيان صحفي أصدرته الجهة المنتجة، اليوم الإثنين.

وأشار البيان إلى أن «لا لقاح وقائياً أو علاجاً فاعلاً لداء شيكونغونيا في أوروبا مما يجعله تالياً تهديدا كبيرا للصحة العامة».

انتشار شيكونغونيا في ما يزيد عن 110 من بلدان
وأوضحت «فالنيفا» أن «اللقاح يوصَف للوقاية من الداء الذي يسببه فيروس شيكونغونيا لدى الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عاماً فأكثر المعرضين لخطر متزايد للفيروس».

وانتشر مرض شيكونغونيا، الذي ينتقل بواسطة البعوض، إلى ما يزيد عن 110 من بلدان. وهو موجود بشكل رئيسي في المناطق الاستوائية، ولا سيما في أفريقيا وجنوب شرق آسيا وبعض مناطق الشطرين الشمالي والجنوبي من أميركا.

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ويتسبب فيروس شيكونغونيا بحمى حادة وآلام شديدة في المفاصل والعضلات تمنع الحركة، فضلا عن الصداع والغثيان والطفح الجلدي وآلام المفاصل المزمنة.

وأوضحت «فالنيفا» أن من المتوقع أن تصل قيمة سوق لقاحات شيكونغونيا العالمية إلى أكثر من 500 مليون دولار سنويا بحلول سنة 2032.

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