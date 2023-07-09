«الدواء والغذاء» الأميركية تمنح الموافقة لأول علاج لـ«ألزهايمر»

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

منحت إدارة الدواء والغذاء في الولايات المتحدة موافقتها الكاملة لأول علاج مثبت فعاليته في إبطاء وتيرة فقدان الذاكرة المرتبط بالإصابة بمرض ألزهايمر.

وأعلنت الإدارة الأميركية أنها ستوسع استخدام والوصول إلى عقار «Leqembi» لأكثر من مليون شخص في الولايات المتحدة يعانون المراحل الأولية من ألزهايمر، كما نقلت شبكة «سي إن إن» الأميركية.

وقالت القائمة بأعمال مدير مكتب علم الأعصاب في مركز إدارة الغذاء والدواء، تيريزا بوراكيو: «قرار اليوم هو الموافقة الأولى من نوعها على عقار يستهدف علاج مرض ألزهايمر، والذي أظهر فاعلية في الاختبارات المعملية».

ورحبت جمعية ألزهايمر الأميركية بإعلان التصريح باستخدام العقار في علاج المرض، وقالت: «هذا العقار يمكن أن يمنح الأشخاص في المراحل المبكرة من مرض ألزهايمر مزيدا من الوقت، للحفاظ على استقلاليتهم، والقيام بالأشياء التي يحبونها».

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أول عقار لعلاج ألزهايمر

عقار «Leqembi» من صنع شركة «Eisai» و«Biogen» للأدوية، وسبق أن حصل على موافقة سريعة يناير الماضي، بناءً على نجاحه في إزالة تراكم لويحات الأميلويد في الدماغ المرتبط بمرض ألزهايمر.

لكن استخدام العقار الجديد يقتصر على الأشخاص الذين يعانون المراحل المبكرة للمرض، والذين يعانون ضعفا إدراكيا خفيفا أو متوسطا، وجرى التأكد من وجود لويحات أميلويد في أدمغتهم.

ويُقدر أستاذ علم الأعصاب في مركز «إيرفينغ» الطبي بجامعة كولومبيا، الدكتور لورنس هونيغ، أن هذه المجموعة تشكّل نحو سدس أكثر من 6 ملايين أميركي جرى تشخيص إصابتهم حاليًا بألزهايمر.

بينما الأشخاص الذين يعانون مراحل متقدمة من المرض غير مسموح لهم باستخدام عقار «Leqembi» بسبب اعتبارات تتعلق بالسلامة.

وأظهر «Leqembi» فاعليته في إبطاء وتيرة تراجع القدرات العقلية لمرضى ألزهايمر بـ27%، وذلك خلال تجارب معملية استمرت 18 شهرا.

ومع ذلك، يتسبب العقار الجديد في بعض الآثار الجانبية، إذ أصيب 13% من المشاركين في تجاربه المعملية بالتهاب في المخ ونزيف، وتزداد تلك المخاطر بالنسبة إلى مرضى سيولة الدم.