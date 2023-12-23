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أوقات عصيبة في الأرجنتين.. عيد ميلاد قاتم في قبضة أزمة اقتصادية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 23 ديسمبر 2023, 09:02 صباحا
أوقات عصيبة في الأرجنتين.. عيد ميلاد قاتم في قبضة أزمة اقتصادية
أطفال مع «بابا نويل» في مركز تجاري في بوينوس آيرس. (أ ف ب)
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بحثت سيسيليا روخاس في كل متاجر مدينة بوينس آيرس الشاسعة، للعثور على هدايا بأسعار معقولة لأطفالها لعيد الميلاد الذي يُتوقع أن يكون قاتما هذا العام بينما تواجه الأرجنتين أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود. 

وقالت البالغة 47 عاما لوكالة «فرانس برس»: «في السابق كنت أشتري من سلسلة متاجر ألعاب معروفة، لكنني الآن أبحث في متاجر صغيرة مجاورة، لأجد سعرا أفضل». ولدى روخاس، وهي طبيبة نفسانية، ولدان: الأول يبلغ 17 عاما والثاني ثماني سنوات. وهذا العام، سيحصل كل منهما على هدية واحدة، علما بأنهما كانا يتلقيان عديد الهدايا في السنوات السابقة.

تضخّم قياسي في الأرجنتين
وتنهي الأرجنتين هذا العام مع نسبة تضخّم هي الأعلى خلال السنوات الثلاثين الماضية، إذ تزيد على 160 % على أساس سنوي. وأدى خفض قيمة البيزو 50%، الذي أقرته حكومة الرئيس الليبرالي خافيير ميلي في 12 ديسمبر، بعد يومين من توليه منصبه، إلى ارتفاع جديد في الأسعار في بلد أكثر من 40% من سكانه فقراء.

وارتفعت أسعار الألعاب بنسبة تتراوح بين 110 و230 % هذا العام، وفقا لأرقام الغرفة الأرجنتينية لصناعة الألعاب. وبالتالي، يجب على المتسوّقين في عيد الميلاد التحلي بالصبر والحنكة. وقالت أوغوستينا غاغو (23 عاما)، وهي أم لطفل يبلغ أربع سنوات: «إذا مشيت قليلا فيمكن العثور على المنتج نفسه في متاجر مختلفة وبأسعار مختلفة». وأضافت: «هذا العام سنشتري له هدية بفضل المساعدة التي نحصل عليها من الجدّات، ولحسن الحظ هناك العديد منهن».

تدابير جذرية لحكومة ميلي
وترزح البلاد أيضا تحت وطأة التدابير الجذرية لحكومة الرئيس خافيير ميلي الجديدة التي أصدرت مئات المراسيم، لإنعاش الاقتصاد المتعثر. كما أعلن ميلي، الذي تعهد بخفض الإنفاق الحكومي، تخفيضات كبيرة في الدعم الحكومي على الوقود وقطاع النقل بدءا من يناير. كذلك ألغت حكومته برنامجا للسيطرة على أسعار بعض السلع كانت الحكومة السابقة قدمته، لمحاولة تخفيف تأثير التضخم. وحذّر ميلي من أن البلاد على شفا التضخم المفرط، وأن الأمور ستزداد سوءا قبل أن تبدأ في التحسن.

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وقالت ألكسندرا مازي، وهي مدرّسة تبلغ 49 عاما، وشاركت في تظاهرة ضد التدابير الجديدة: «إنهم يجوّعون الناس، ويستخدمون سياسات طبقت في السابق ولم تنجح، وكل ما يفعلونه هو إفقار الطبقة العاملة».

وقت عصيب في حياة الأرجنتينيين
من جهتهم، تكيّف أصحاب المتاجر مع سياسة التقشف التي ينتهجها الأرجنتينيون هذا العام. وقال روبن غيرزونوفيتش (63 عاما) الذي يملك متجرا للألعاب في بوينس آيرس: «لم أعد أجلب سلعا غالية، لأن الناس لا يشترونها». وأضاف أن هذه المرة الأولى منذ عقدين التي يرى فيها زبائن يتسوقون لعيد الميلاد مسبقا. مع ذلك، اعتبر أنه من الضروري أن «نواجه وقتا عصيبا، حتى يعود الاقتصاد إلى المسار الصحيح»، كما وعد ميلي.

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