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كندا تشتري 11 طائرة مسيرة حربية بصفقة قيمتها الإجمالية 2.49 مليار دولار كندي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 20 ديسمبر 2023, 10:56 صباحا
كندا تشتري 11 طائرة مسيرة حربية بصفقة قيمتها الإجمالية 2.49 مليار دولار كندي
عسكريون أميركيون أمام مسيرة حربية من طراز (إم كيو-9 ريبر) في قاعدة علي السالم بالكويت في 2 أكتوبر 2013. (أ ف ب).
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أبرم الجيش الكندي الثلاثاء صفقة مع «جنرال أتوميكس» قيمتها الإجمالية 2.49 مليار دولار كندي (1.7 مليار يورو) تتضمن شراء طائرة مسيرة حربية ومحطات تحكم أرضية لهذه الطائرات، وحظائر، وصواريخ يتم تسليح هذه الطائرات بها.

وقال وزير الدفاع الوطني بيل بلير في بيان نقلت عنه وكالة «فرانس برس» «يجب أن نضمن أن كندا لديها جيشا حديثا وقابلا للتكيف وجاهزا للرد على التحديات الأمنية الناشئة والمتغيرة باستمرار».

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ويشتري الجيش الكندي بموجب هذه الصفقة من الشركة الأميركية 11 طائرة مسيرة حربية بقيمة 1.87 مليار دولار أميركي سيستخدمها في مهام نشر قوات في الخارج ومراقبة أراضي البلاد الشاسعة.

أول تسلم للطائرات في 2028
وأضاف البيان الصادر عن وزارة الدفاع أن «الطائرات المسيرة ستتيح للقوات المسلحة الكندية مراقبة أراضي كندا الشاسعة وسواحلها الطويلة. ستدعم هذه الطائرات عمليات المساعدة المدنية مثل الاستجابة لحرائق الغابات والفيضانات».

ومن المقرر أن يتسلم الجيش الكندي أولى هذه الطائرات المسيرة في 2028، وهذه الطائرات وهي من طراز «إم كيو-9بي سكاي غارديان» تحلق لمسافات بعيدة وتتمتع باستقلالية كبيرة ولن يتم تسليحها إلا عندما تقتضي المهمة المعينة ذلك، بحسب ما أفادت وزارة الدفاع.

ويقارب حجم هذه الطائرة المسيرة حجم طائرة مقاتلة.

وتأتي هذه الصفقة في الوقت الذي تقوم فيه القوات الجوية الكندية بتحديث أسطولها القديم بطائرات مقاتلة جديدة من طراز «إف-35» على وجه الخصوص.

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