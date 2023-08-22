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روسيا.. إغلاق المجال الجوي لموسكو بعد هجمات طائرات مسيرة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 22 أغسطس 2023, 09:38 صباحا
روسيا.. إغلاق المجال الجوي لموسكو بعد هجمات طائرات مسيرة
لافتة تشير إلى حظر تحليق الطائرات المسيرة في وسط العاصمة الروسية موسكو. 21 يونيو 2023. (الإنترنت)
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ذكرت وكالة «تاس» الروسية للأنباء، أن أكبر 3 مطارات في العاصمة موسكو علقت رحلات الوصول والمغادرة في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء.

وقال مسؤول للوكالة الروسية لم تكشف عن هويته: «المجال الجوي مغلق فوق فنوكوفو، وشيريميتييفو، ودوموديدوفو»، مضيفاً: «لا يتم استقبال الرحلات الجوية وأُرجأت الرحلات المغادرة»، بحسب وكالة «فرانس برس».

بدوره، قال رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبيانين، عبر تليغرام، إن «منظومات الدفاع الجوي في موسكو أسقطت مسيَّرتين في وسط العاصمة».

من ناحيتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، بالتزامن مع الهجمات على موسكو، أن الدفاعات الجوية في منطقة بريانسك جنوبي البلاد، تمكنت من إسقاط مسيَّرتين أوكرانيتين.

وأعلنت روسيا عن سلسلة هجمات بطائرات مسيَّرة أوكرانية يومي الاثنين والثلاثاء استهدف بعضها موسكو.

وكثفت أوكرانيا خلال الشهرين الماضيين، هجماتها بالطائرات المسيّرة في الداخل الروسي، فيما يبدو أنه محاولة من كييف لاستنزاف روسيا، ونقل الحرب إلى أراضيها، بحسب ما وصفت تقارير غربية.

حطام فوق مركز إكسبو
وتعرضت العاصمة الروسية، الأسبوع الماضي، إلى هجوم بمسيَّرة أوكرانية، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الروسية، فيما أكد سوبيانين، عبر تليغرام آنذاك، إن منظومات الدفاع الجوي أسقطت مسيَّرة في وسط العاصمة.

وأضاف: «سقط حطام الطائرة في منطقة مركز إكسبو»، مشيراً إلى أن ذلك «لم يتسبب في أي أضرار كبيرة للمبنى».

- روسيا: إسقاط طائرتين مسيرتين هجوميتين فوق موسكو

فيما ذكر شاهد من وكالة «رويترز»، أنه سُمع صوت انفجار قوي قرب حي للأعمال بالمدينة على بعد كيلومترات من مقر الكرملين.

وتوقفت حركة الملاحة الجوية لفترة وجيزة في 4 مطارات رئيسية بالعاصمة، هي فنوكوفو ودوموديدوفو وشيرميتيفو وجوكوفسكي، وأعيد فتح المطارات لاحقاً، بحسب «رويترز»، التي نقلت عن وكالة النقل الجوي الروسية قولها إن 7 رحلات جوية توجهت إلى مطارات بديلة.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت، الخميس، أن منظومات الدفاع الجوي رصدت مسيَّرة أوكرانية هجومية في أجواء مقاطعة بيلغورود الروسية وقامت بتدميرها.

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