«كيا بيكانتو» 2024 تنطلق في أستراليا

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

تنطلق النسخة الثانية المعدلة من سيارة الجيل الثالث «كيا بيكانتو» في أستراليا، لتظل منافسا قويا في الأسواق للمشترين الباحثين عن سيارة صغيرة الحجم عالية الكفاءة.

التحديثات الجديدة

لقد بذلت «كيا» جهودًا كبيرة لتحديث سيارة «بيكانتو»، وتظهر فلسفة التصميم الخاصة بالشركة على الفور مع الواجهة الأمامية التي جرى إعادة تصميمها وتتضمن شبكة جديدة، ومصابيح أمامية مخصصة متوفرة مع مصابيح «إل إي دي»، مع أضواء جديدة ومصد مختلف، حسب «كار سكوبس».

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فئات السيارة

وتأتي «بيكانتو» الجديدة في فئات مختلفة، الفئة الأولى هي «بيكانتو سبورت» أما الفئة الأعلى فهي «جي تي لاين». وتتميز الفئات الأعلى بعجلات 16 بوصة، وإضاءة أمامية وخلفية أكثر تطورا، مع إضافة مصد باللون الأسود.

محرك السيارة

كما تأتي مع محرك بنزيني سعة 1.2 لتر، رباعي الأسطوانات، موصول بناقل خمس سرعات يديو، ويمكن اختيار ناقل أوتوماتيك أربع سرعات. محرك السيارة ينتج 83 حصان و122 نيوتين متر من عزم الدوران.

والسيارة مجهزة بإعادادات مطورة في مقصورة القيادة، مثل شاشة إعدادات الكترونية مقاس 4.2 بوصة، وعجلة قيادة

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من الجلد الفاخر وشاشة معلومات مقاس 8 بوصة وغيرها. إضافة إلى مساعد تجنب الاصطدام في النقطة العمياء، ومساعد تجنب الاصطدام بحركة المرور الخلفية، ومساعد متابعة المسار، ومساعد الحفاظ على المسار.

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