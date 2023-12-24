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معرض طوكيو للسيارات ينطلق بتصميمات جديدة

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الأحد 24 ديسمبر 2023, 03:19 مساء
معرض طوكيو للسيارات ينطلق بتصميمات جديدة
تعرف على سيارات «نيسان» المقرر عرضها في معرض طوكيو للسيارات (أرشيفية: الإنترنت)
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ينطلق معرض «طوكيو» للسيارات الشهر المقبل، على أن تعرض «نيسان» ثلاث سيارات جديدة مصممة من قِبل وحدة الشركة في اليابان.

سيارات نيسان ومميزاتها
ستعرض «نيسان» سيارة بتصميم مكعب، تحمل اسم «سيتو»، صممها طلاب السنة الرابعة في كلية الهندسة والميكانيكا بطوكيو، حسب موقع «كار سكوبس».

وجرى تصميم هذا الطراز الفريد لربط الماضي بالحاضر، ويتميز بواجهة أمامية فريدة مستوحاة من «داتسون بلوبيرد». ونتيجة ذلك، فقد جرى تجهيزها بمصد من الكروم، وشبكة كلاسيكية تحتوي على مصابيح أمامية دائرية تستخدم إضاءة «إل إي دي»، لإضفاء «إحساس معاصر».

وتشمل التغييرات كذلك الرفارف الأمامية، لإضفاء المظهر التقليدي. كما جرى تجهيز السيارة بمصابيح خلفية بلوبيرد، وتقول «نيسان» إن تصنيعها استغرق ستة أشهر.

كما تعرض «نيسان» مفهوم «سكاي لاين»، وهو مصمم للمتسابقين بهيكل عريض، وعجلات جديدة، وجناح ضخم، وطلاء من نوع خاص. وفي الداخل، جرى تغيير تصميم أسطح لوحة القيادة والعدادات، لإضفاء إحساس أكثر استرخاء.

شاحنة من تصميم الطلاب
وهناك أيضا «Elgrand Glassier» المصممة من قِبل طلاب السنة الرابعة بدورة الميكانيكا والتخصيص في كيوتو، وهي شاحنة تركز على الطرق الوعرة، ومصممة لرحلات التخييم العائلية.

تعرف على سيارات «نيسان» المقرر عرضها في معرض طوكيو للسيارات (أرشيفية: الإنترنت)
تعرف على سيارات «نيسان» المقرر عرضها في معرض طوكيو للسيارات (أرشيفية: الإنترنت)
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