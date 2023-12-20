«مازدا» تعتزم خفض انبعاثات الكربون 69% بحلول 2030

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

تعتزم شركة «مازدا» العالمية لإنتاج السيارات خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من عملياتها 69% بحلول العام 2030 في جميع شركاتها ومصانعها باليابان، قبل الوصول إلى الحياد الكربوني الكامل بحلول العام 2035.

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سيارات خالية من الانبعاثات في 2050

كما تعتزم الشركة، كما نقل موقع «كار سكوب»، جعل سلاسل التوريد الخاصة بها خالية من الانبعاثات بشكل كامل بحلول العام 2050.

وعلى الأرجح، ستطلق الشركة عددا من المبادارت المهمة التي ستساعدها في تحقيق تلك الأهداف، أولها تقديم هيكل تسعير الكربون الداخلي، وسيجرى اتخاذ القرارات بشأن السعر المستقبلي لتجارة الكربون في الحسبان، وإعطاء الأولوية لتلك الاستثمارات التي تسهم في خفض الانبعاثات الدفيئة.

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بالإضافة إلى ذلك، ستقدم «مازدا» الطاقة المتجددة في مصانعها بدءا من الانتقال من استخدام الوقود الأحفوري إلى الأمونيا السائلة في مصنع هيروشيما.

استخدام طاقة الوقود الأحفوري

وتأمل «مازدا» في النهاية تحقيق نسبة استخدام لطاقة الوقود غير الأحفوري تبلغ 75% بحلول 2030. كما ستحول الوقود المستخدم في تشغيل المركبات داخل الشركة من الديزل إلى الوقود الحيوي من الجيل التالي.

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وفي تلك الحالات، حيث يكون الانتقال إلى مصادر بديلة للوقود صعبا، ستعزز «مازدا» الحفاظ على الغابات، وإعادة تشجيرها من أجل امتصاص ثاني أكسيد الكربون في منطقة تشوجوكو في اليابان بين مناطق أخرى.

كما ستعمل الشركة على فحص الطرق الأفضل لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من مصانعها خارج اليابان باستخدام مبادرات تحييد الكربون في اليابان كنموذج.

في هذا الصدد، قال المدير التنفيذي الأول في «مازدا»، تاكيشي موكاي: «ستمضي مازدا قدما في مبادرات محايدة الكربون بما يتماشى مع خططنا، للإسهام في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ومنع الاحتباس الحراري عبر جميع عملياتنا، بما في ذلك التصنيع والنقل والاستخدام وإعادة التدوير، لأننا نؤمن أن هذه المسؤولية تقع على عاتق شركات تصنيع السيارات».

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وأضاف: «من خلال هذه الركائز الثلاث، تهدف مازدا إلى تحقيق الحياد الكربوني في جميع مصانعها العالمية بحلول العام 2035، وستحاول تحقيق الحياد الكربوني عبر سلسلة التوريد بأكملها بحلول العام 2050، ما يسهم في التعايش الدائم مع كوكبنا».