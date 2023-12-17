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«ألفا روميو» تستعد لطرح «ميلانو» الجديدة كليا

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الأحد 17 ديسمبر 2023, 12:59 مساء
«ألفا روميو» تستعد لطرح «ميلانو» الجديدة كليا
تعرف على أول مركبة رياضية تستعد «ألفا روميو» لطرحها (أرشيفية: الإنترنت)
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تستعد شركة «ألفا روميو» لطرح الفئة الجديدة كليا من سيارة «ميلانو» بالعام 2024، التي تعد أول مركبة رياضية للعلامة التجارية، وستنضم لسيارات مثل «ستيلفيو» و«تونالو»، ما يمنح العلامة التجارية الإيطالية تشكيلة تركز على الكروس أوفر.

تصريحات رئيس «ألفا روميو»
وقال الرئيس التنفيذي لـ«ألفا روميو»، جان فيليب إمباراتو: «لا أريد أن أصبح علامة تجارية لسيارات الدفع الرباعي حتى لو كان العالم يتحول إلى سيارات الدفع الرباعي»، حسب موقع «كار سكوب».

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هذا يعني إحياء طرازي الكوبيه والرودستر، لكن إمباراتو حذر من أنه لا يوجد شيء «ثابت في الوقت الحالي».

وقد أكدت «ألفا روميو» في العام 2018 أن سيارة «GTV» ستعود بنظام الدفع الرباعي الموجه لعزم الدوران، وبقوة تزيد على 600 حصان (447 كيلو واط / 608 أحصنة).

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وبالعودة إلى طرازي «جوليا» و«ستيلفيو» المعاد تصميمهما، اقترح إمباراتو أن تصميم كلا الطرازين قد اكتمل، وأنهم يستعدون لإعداد مصنع خاص بهم لبنائهما.

ولا يُعرف سوى القليل عن السيارات الكهربائية المقبلة لـ«ألفا روميو»، لكن المدير التنفيذي أوضح سابقًا أن سيارة «جوليا» يمكن أن تجمع بين عناصر سيارات السيدان والواغون.

تعرف على أول مركبة رياضية تستعد «ألفا روميو» لطرحها (أرشيفية: الإنترنت)
تعرف على أول مركبة رياضية تستعد «ألفا روميو» لطرحها (أرشيفية: الإنترنت)
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