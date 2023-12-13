تعرف على تفاصيل «لادا نيفا» 2024

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

أدخلت «لادا» عددا من التعديلات على سيارة «نيفا» لطراز العام 2024، تتمثل في تحسين إعدادات الأمان والتكنولوجيا واستخدام نظام الفرامل المانعة للانغلاق.

فرامل مانعة للانغلاق

والغرض من نظام الفرامل المانعة للانغلاق هو توفير السلامة للسائقين من خلال تقليل فرص قفل العجلات ومنع السيارات من الانزلاق أثناء الفرملة الشديدة.

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عندما يجرى تعشيق المكابح بقسوة على السيارة، تنغلق عجلاتها. بمجرد حدوث الانغلاق، لن تتمكن السيارات من التحرك، مما يتسبب في فقدان السائقين للسيطرة على توجيه سياراتهم.

شركة «AvtoVAZ» الروسية

وتقوم شركة «AvtoVAZ» الروسية بتصنيع سيارات «نيفا» منذ العام 1997، وقدمت في السابق نظام الفرامل المانعة للانغلاق.

لكنها اضطرت إلى التوقف عن استخدامه بسبب العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا. وتم بناء سيارات «نيفا» بدون نظام الفرامل المطور منذ العام 2022، حسب «كار سكوب».

محرك السيارة

ومن بين التعديلات الأخرى تحسين محرك السيارة حتى يتماشى مع التنظيمات الأوروبية، ويكون المحرك منافسا للمحركات الحديثة التي تستخدمها السيارات الأوروبية.

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سعر السيارة

ويبدأ سعر «نيفا» الجديدة من عشرة آلاف دولار، مرتفعا من تسعة آلاف دولار.

وتأتي «نيفا» في عدة فئات، بينها «ليجيند» و«ترافيل» التي تأتي مزودة بنظام تثبيت السرعة وكمبيوتر الرحلات ومجموعة أدوات بإضاءة خلفية وعجلات معدنية ذات لونين.

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